Yabancıya konut satışında son 7 yılın en düşük rakamı görüldü

Yabancıya konut satışında 2024'te 23 bin 781 adetle son 7 yılın en düşük rakamı görülürken, yabancıların toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 1,6'ya geriledi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin açıkladığı konut satış istatistiklerinden derlenen verilere göre, yabancıların Türkiye'den ev alabilmesine olanak tanıyan ve 2012'nin ortalarında yürürlüğe giren Mütekabiliyet Yasası sonrası artan yabancıların konut alımında son iki yıldır düşüş görülüyor.

YABANCIYA EN ÇOK KONUT İSTANBUL'DAN

Geçen yıl yabancılara yapılan konut satışları 2023'e göre yüzde 32,1 azalarak 23 bin 781'e gerilerken, bu rakam son 7 senenin en düşük verisi olarak kayıtlara geçti. 2024 yılında yabancılara yapılan satışta en yüksek rakam 2 bin 418 ile aralık ayında görülürken, nisanda yapılan satış adedi 1272 oldu. Uluslararası yatırımcılar geçen yıl en çok konutu 8 bin 416 ile İstanbul'dan aldı. Megakentin son 12 yılın 9'unda bu alanda lider olduğu görüldü. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından her iki ülke vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği Antalya'da geçen yıl yabancılara 8 bin 223 konut satıldı. Antalya'yı 2 bin 112 ile Mersin, 637 ile Ankara, 588 ile Yalova, 528 ile Bursa, 417 ile Kocaeli, 389 ile Aydın, 381 ile İzmir, 365 ile Muğla izledi.

EN ÇOK KONUTU RUSLAR ALDI, ONLARI İRANLILAR İZLEDİ

Geçen yıl Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşları 4 bin 867 ile Ruslar oldu. Önceki yıllarda genellikle üçüncü sırada bulunan Ruslar, son 3 senedir zirvede yer alıyor. İkinci sırada 2 bin 166 ile İranlılar bulunurken, onları 1631 ile Ukraynalılar, 1302 ile Iraklılar, 1283 ile Almanya vatandaşları, 1055 ile Kazakistan uyruklular takip etti. İlk 20'de yer alan diğer ülkeler Azerbaycan, Suudi Arabistan, Çin, ABD, Afganistan, İngiltere, Kuveyt, Filistin, Mısır, Özbekistan, İsrail, Ürdün, İsveç ve Hollanda şeklinde sıralandı.

REKOR 2022'DE GÖRÜLDÜ

Yıllara göre bakıldığında yabancılara en çok konut satılan yıl 67 bin 490 ile 2022 oldu. Bu tarihte ülke genelinde her 100 konutun 4,5 adedinin yabancılara satıldığı gözlendi. Uluslararası yatırımcılar, önceki yıl 35 bin 5, 2021'de 58 bin 576, 2020'de ise 40 bin 812 adet konut aldı.

Konut satış verilerinin detaylı olarak açıklanmaya başlandığı 2013'ten bu yana yabancıların aldığı konut sayısı ve bu konutların toplam satışlar içerisindeki payı şu şekilde: