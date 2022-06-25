Yabancıların yaptığı sondaj çalışmalarında petrol bulunan kuyular 'yetersiz' denilerek betonla kapatıldı

Sivas ve çevresinde 70'li yıllarda yabancı mühendislerin başkanlık yaptığı sondaj çalışmalarında petrol bulundu, petrol bulunan üç kuyu da "yetersiz" denilerek betonla kapatıldı.

Sivas'ta 60'lı yıllardan günümüze kadar mesleğini sürdüren duayen gazeteci Sirer Doğan, 70'li yıllara dair Türkiye'de petrol gerçeğini tartışmaya açacak önemli bilgileri gün yüzüne çıkarttı. 70'li yıllarda Malatya'nın Darende ilçesi, Sivas'ın Celali ve Halep köylerinde petrol sondajı yapıldığını belirten Doğan, yabancı mühendislerin başkanlık yaptığı bu sondaj çalışmalarında petrol bulunmasına rağmen bulunan petrollerin yetersiz olduğu gerekçe gösterilerek kuyuların üzerinin betonla kapatıldığını hatırlattı.

Petrol çıkınca 3 gün kutlama yapıldı

Sivas ve çevresinde petrol sondajlarının yapıldığı 70'li yıllarda aktif gazetecilik yapan Sirer Doğan, 1970 yılında Darende'de petrol çıkınca 3 gün kutlama yapıldığını anımsatıp, "Maden Teknik Arama Orta Anadolu 1. Bölge Müdürlüğü Sivas'ta kurulduktan sonra ilk petrol aramaları, 1967, 1968 yıllarında Malatya'nın Darende ilçesinde yapıldı, 3 kuyu açıldı. Kuyuların bir tanesinden mağara çıktı, arpa dökülerek sıkıştırma yapılarak kapatıldı. 1969-1970 yılarında petrol çıkıp her taraf siyah olunca Darende de davullu zurnalı 3 gün kutlama yapıldı. MTA'nın çalışan işçilerine birer maaş ikramiye verildi" dedi.

Ekibin başında Rus mühendis vardı

Doğan, Darende'de petrol bulunmasının ardından ilçede büyük sevinç yaşandığını ancak sevincin uzun sürmediğini belirtip, "İlçe halkı petrol zengini olacağız diye çok sevinildi. Fakat o ekibin başı bir Rus mühendisti. Daha sonrasından yeterli petrol olmadığı için bu kuyular kapatıldı. Darende de olan kuyuların kapatılmasından sonra burada bulunan kule sökülerek Sivas Celalli Karayün'e taşındı. Burada kurulduktan sonra sondaj çalışmaları yapıldı. 1972'de bin metreye inildiğinde petrol buluntusuna rastlandı." Dedi.

Bu kez ABD'li mühendis

Doğan, Sivas'ın Celali köyünde petrol bulgusundan sonra sondaj çalışmalarının sürdüğü ancak ABD'li mühendisin başkanlık yaptığı çalışmanın yine ilginç bir şekilde sonlandırıldığını ifade ederek, "Calali-Karayün'de 1973'de 2400 metreye kadar inildi, fakat burada da ekibin başında Amerikalı vardı. Burada da çıkan petrol yetersiz denilerek bu kuyuda kapatıldı. Bundan sonra Halep köprüsü deriz o bölgede yine MTA tarafından, özel sektör tarafından petrol sondaj çalışmaları yapıldı. En sonunda 1990'lı yıllarda Gürün'de bir şirket tarafından 2040 metre dibe ulaşıldı. O arada yine yetersiz denilerek kapatıldı" dedi.

"O kuyularda petrol var"

Usta gazeteci Sirer Doğan, üzeri betonla örtülen kuyularda petrol olduğuna inandığını belirterek şunları söyledi: "Ama teknolojini gelişmesi, zamanın geçmesi, petrol oluşumu göz önünde alınırsa bu kuyular tekrar denendiğinde iyi neticeler alınacağına inanıyorum. Devletimizin bu konuda çalışma yapmasını bekliyorum. O zaman teknik yönden bizim yetişmiş elemanımız yoktu. O yüzden bize dışardan yardıma gelen insanlar ne diyorsa kabullenmek zorundaydık. O nedenle bugün ki gelişen teknoloji ve yetişen elemanlarımızla tekrar araştırma yapmanın ülkede büyük faydası olacağına inanıyorum". - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi