Yabancı yatırımcılar Erkan ve Şimşek konusunda iyimser

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan öncülüğündeki yeni ekonomi kadrosunun politikası uluslararası yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken İngiliz medyası her iki isme de bakış açısının değiştiğini yazdı. Yatırımcıların Şimşek ve Erkan'a iyimser baktığını yazan İngiliz gazeteleri, "Yatırımcılar, Erdoğan'ın üçüncü döneminde ekonomik değişimlere olumlu tepki verdi." dedi.

İngiliz medyası, Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan öncülüğündeki yeni ekonomi politikasını yazdı. Haberlerde, yabancı yatırımcıların, Şimşek ve Erkan'a bakış açısının iyimser yönde değiştiği belirtilerek, "Yatırımcılar, Erdoğan'ın üçüncü döneminde ekonomik değişimlere olumlu tepki verdi." denildi.

ŞİMŞEK LİDERLİĞİNDEKİ YENİ KADRO YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Türkiye'nin yeni dönemde izlediği ekonomi politikasını uluslararası yatırımcılar yakın markaja aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğinde yeni ekonomi kadrosunun yürüttüğü program ve Merkez Bankası'nın tavrı yurt dışında da ilgi odağı oldu.

"ERKAN FELSEFESİNİ ORTAYA KOYDU"

İngiliz medyasında yer alan haberlerde yatırım çevrelerinin Türkiye'nin ekonomi kadrosuna güvendiğini yazdı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın enflasyon raporuna ilişkin düzenlediği toplantıyı analiz eden İngiliz merkezli Reuters, dikkat çeken ifadelere yer verdi. Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın gazetecilere yaptığı ilk resmi konuşmasında kapsamlı bir para politikasından söz ettiği, yeni dönemin felsefesini ortaya koyduğu belirtildi. Reuters, Erkan'ın bütüncül yaklaşımının faiz artırımlarına ek olarak bir dizi kaldıraçtan ve makroihtiyati politika araçlarından yararlanacağını taahhüt ettiğini söylediğini aktardı.

"MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLABİLECEK KAPASİTEYE SAHİP"

Haziran ayı başında Merkez'in başına geçen Erkan'ın kademeli parasal sıkılaştırmaya devam etme sözü verdiği belirtilirken, haber şöyle devam etti: "Açıklaması, onun himayesinde haziran ve temmuzda iki faiz artırımının ardından geldi. Erkan, saygın kıdemli politikacı Mehmet Şimşek ile birlikte ülkenin ekonomi ekibinin önde gelen isimlerinden. Her ikisinin de ekonomik zorlukları aşması bekleniyor. Analistler, bir saati aşan basın toplantısında Erkan'ın performansından övgüyle bahsederken, "Türk para politikası yapımının yüzü olmak istediği bir gerçek. Merkez Bankası Başkanı olabilecek kapasiteye sahip birisini gördük."

"YATIRIMCILAR ERKAN VE ŞİMŞEK KONUSUNDA İYİMSER"

Financial Times ise, Hafize Gaye Erkan'ın yardımcılıklarına atanan Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan ile ilgili bir yazı kalem aldı. Haberde şöyle denildi: "Erkan ve Şimşek konusunda iyimser olduklarını söyleyen yatırımcılar, Para Politikası Kurulu'nda yapılacak değişiklikleri merakla bekliyordu. Bankalar için risk yönetimi modelleri geliştirme konusunda uzman olan Erkan, enflasyonu düşürmek için tüm araçları kullanma sözü verdi. Erkan'ın, Merkez Bankası'nın kararlarının "tamamen bilim tarafından alınacağını" ve ekibinin para politikasını geliştirmek için titiz analizlere başvuracağını söylediği ayrıntısına dikkat çekildi."

"YATIRIMCILAR EKONOMİK DEĞİŞİMLERE OLUMLU TEPKİ VERDİ"

Aynı haberde ayrıca "Yatırımcılar, Erdoğan'ın üçüncü döneminde ekonomik değişimlere olumlu tepki verdi." ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcıların 9 Haziran'dan bu yana Türkiye'de hisse senedi piyasasına 1,6 milyar dolar aktardığına da dikkat çekildi.