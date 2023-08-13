WorldPack Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı: Türkiye Ekonomisi İstikrarlı Bir Seyir İzliyor

WorldPack Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Beşenk, Türkiye ekonomisinin çeşitli tedbirler ve reform adımlarıyla istikrarlı bir seyir izlemeye çalıştığını belirtti. Beşenk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomik zorlukların aşılmasında önemli bir katkı sağlayabileceğini ifade etti.

WorldPack Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Beşenk, "Son dönemde Türkiye ekonomisi dalgalanmalar yaşamış olsa da, çeşitli tedbirler ve reform adımlarıyla istikrarlı bir seyir izlemeye çalışıyor" dedi.

Türkiye ekonomisini ele alan iş adamı Volkan Beşenk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in etkisinin oldukça önemli olduğunu belirterek, geçmişteki deneyimleri ve ekonomiye bakış açısıyla Türkiye'nin ekonomik zorluklarını aşmasında önemli bir katkı sağlayabileceğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin son dönemde zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Beşenk, "Ben, hükümetin ve ilgili kurumların aldığı tedbirlerle bu zorlukların üstesinden gelinmesinin mümkün olduğuna inanıyorum. Özellikle yapısal reformlar ve yatırım çekme konusundaki adımlar, uzun vadede ekonominin sürdürülebilir büyüme patikasına girmesine yardımcı olacaktır. WorldPack Ambalaj olarak, her zaman uzun vadeli stratejilere odaklandık ve ekonomik dalgalanmaların geçici olduğuna inanıyoruz. Esneklik, verimlilik ve inovasyon konularına odaklanarak, bu zorlu dönemi fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin potansiyelini ve gücünü koruduğuna inanıyoruz ve bu doğrultuda yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.

Türkiye ekonomisinin doğru politika adımları ve iş dünyasının vizyonuyla aşılabilecek potansiyele sahip olduğunu aktaran Beşenk, "Mehmet Şimşek gibi deneyimli isimlerin katkısı, ekonominin daha sağlam temellere oturmasına yardımcı olabilir. İş dünyası liderleri ise esneklik ve uzun vadeli stratejilere odaklanarak, ekonomik dalgalanmalara karşı dirençli hale gelebilirler. Türkiye'nin güçlü ve dinamik yapısı, geleceğe dair umutlu olmamıza neden oluyor" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR