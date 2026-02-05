WORLDEF DUBAI 2026, 12 Şubat'ta başlayacak

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin en büyük e-ticaret etkinliklerinden WORLDEF DUBAI 2026, 12 Şubat'ta kapılarını açacak.

WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Dubai Entegre Ekonomik Bölgeler Otoritesi (DIEZ) Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum'un himayelerinde gerçekleştirilecek organizasyon, Dubai'nin dijital ticaret odaklı serbest bölgesi Dubai CommerCity'de düzenlenecek.

WORLDEF ve Dubai CommerCity işbirliğiyle organize edilen etkinlik, sınır ötesi e-ticaret ve dijital ticaret ekosisteminin küresel oyuncularını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Aralık 2024'te düzenlenen ilk edisyonunda 40'tan fazla ülkeden 5 bin katılımcıyı ağırlayan fuarın, bu yıl uluslararası kapsamını genişleterek 80'den fazla ülkeden 10 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması öngörülüyor. 150'den fazla katılımcı firmanın ve 120 perakende markasının yer alacağı etkinlikte, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Birleşik Krallık, Hindistan ve Orta Asya pazarları odak noktası olacak.

Etkinlik 12-14 Şubat arasında gerçekleştirilecek.

Dijital Ticaretin Geleceği ve D33 Vizyonu

"Dubai Ekonomik Gündemi D33" hedefleriyle uyumlu olarak gerçekleştirilen organizasyon, Emirliğin küresel akıllı ticaret merkezi konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Üç gün sürecek etkinlik boyunca dijital ticaret sektöründe uzmanlaşmış 200 konuşmacı, yapay zeka, ileri dijital teknolojiler, ödeme çözümleri, fintech ve lojistik gibi konuların sektörün büyümesindeki rolünü ele alacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca, sınır ötesi e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketler, girişimciler, yatırımcılar ve kamu kurumları arasında yeni iş birliği ve ortaklık süreçlerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dubai CommerCity ve Dubai Airport Freezone (DAFZ) Genel Müdürü Amna Lootah, etkinliğe ev sahipliği yapmanın, Dubai CommerCity'nin küresel dijital ticaret ekosistemini destekleme ve Dubai'nin ticaret ile dijital ticarette küresel bir lider olarak konumunu güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıttığını belirtti.

Katılımcı ve ülke sayısındaki beklenen artışın, Dubai'nin yatırım ortamına ve gelişmiş altyapısına duyulan uluslararası güvenin boyutunu simgelediğini aktaran Lootah, "Forum, uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi ve şirketler için yeni ufukların açılması açısından stratejik bir katalizör görevi görmektedir. Aynı zamanda, emirliğin geleceğe yönelik vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir ekonomik büyüme hedeflerini desteklemekte ve şirketlerin küresel ölçekte genişlemelerini ve dijital ticaret ekosisteminde artan fırsatlardan faydalanmalarını sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

WORLDEF Üst Yöneticisi (CEO) Omar Nart da etkinliğin ilk edisyonunda katılım ve etkileşimli oturumlar açısından beklentilerin ötesine geçmeyi başardığını kaydetti.

Dijital ticaret şirketlerinin yerel, bölgesel ve küresel düzeydeki beklentilerini karşılayan kapsamlı bir gündem sunmaya odaklanarak ikinci edisyonun da başarılı olacağına inandıklarını vurgulayan Nart, "Ayrıca dijital ve sınır ötesi ticaret, dijital dönüşüm ve ilgili diğer alanlardaki uzmanlara da hitap etmektedir. Bölgesel düzeyde dijital ticaret sektörünün geliştirilmesinde kilit bir rol oynayan Dubai CommerCity ile iş birliği içinde bu etkinliği düzenlemekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.