Volvo Trucks Driver Challenge Finalleri Tamamlandı

Volvo Trucks Driver Challenge Finalleri Tamamlandı
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İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenen Volvo Trucks Driver Challenge yarışmasının finalleri sona erdi. Endonezyalı Fatorrahman arazi yarışını, Güney Koreli Euihwan Choi ise yol yarışını kazandı. Volvo, yarışı yakıt verimliliği ve sürücü güvenliğini ön plana çıkararak gerçekleştirdi.

Volvo Trucks Driver Challenge yarışmasının finalleri sona erdi.

İsveç'in Göteborg kentinde Volvo Trucks Driver Challenge yarışmasının finalleri tamamlandı. Yarışmada Endonezyalı Fatorrahman arazi yarışını kazanırken, Güney Koreli Euihwan Choi yol yarışının kazananı oldu.

Volvo Trucks Güneydoğu Asya ve Japonya Genel Müdürü Anna Engblom, "Driver Challenge, Volvo'nun yakıt ekonomisi konusundaki derin uzmanlığını müşterilerimize sunma ve bu faydaları kamyonlarının tüm kullanım ömrü ve işletimi boyunca sağlama yöntemimizdir. Bu yarışma, sürücülerin sürüş becerilerini geliştirmelerini, yakıt verimliliğini artırmalarını ve güvenliği ön planda tutmalarını sağlar. Daha az yakıt kullanmak sadece müşterilerimiz için değil aynı zamanda çevre için de faydalı. Volvo Connect puanları sürücü performansını ölçerek hız adaptasyonu, motor ve vites kullanımı, öngörü ve frenleme ve durma durumuna dayalı bir yakıt verimliliği puanı sağlıyor. Yüksek puan almak için çabalamak maliyetleri ve CO2 emisyonlarını azaltırken, güvenlik ve araç ömrünü de artırıyor, bunlar Drivers Challenge'ın temel unsurları" dedi.

Volvo Trucks Driver Challenge 2009 yılından bu yana küresel olarak devam eden bir yarışma olarak dikkat çekiyor. Bu yılki yarışmada alt kategori segmentinde, her biri için karayolu ve off-road kazananları ise şöyle:

"En İyi Yakıt Tasarruflu Sürüş: Anthony Marshall, Avustralya ve Sangyoun Park, Kore

En İyi Taşıma Görevi / Yüksek Verimlilik: Amnart Phengphet, Tayland ve Ryan Balanueco, Filipinler

Zamanında Teslimat: Bedirhan Uğur Karslı, Türkiye ve Sangyoun Park, Kore". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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