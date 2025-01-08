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Vodafone Vakfı'nın 11. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

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Vodafone Vakfı'nın 11'inci Danışma Kurulu Toplantısı, iş dünyası ve sivil toplumdan önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, vakfın deprem bölgelerindeki çalışmaları ve çeşitli projeleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Vodafone Vakfı'nın 11'inci Danışma Kurulu Toplantısı, iş dünyasından ve sivil toplumdan önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Zaim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Meral İnci Zaim, Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Yatırımlar Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy ve Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel katıldı.

Toplantıda, Vodafone Vakfı'nın deprem bölgelerindeki çalışmaları, "Yapay Zeka Yıldızları" projesi, "Kırmızı Işık" uygulaması ve Vodafone Gönüllüleri'nin faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı. Ayrıca, "Yapay Zeka Yıldızları" projesine katılan gençlerle bir araya gelinerek etkinliğe dair hatıra fotoğrafları çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, Vodafone Vakfı olarak, 2007'den bu yana toplumsal gelişimin ve değişimin öncüsü olmak için çalıştıklarını belirtti.

Teknolojiyi hayatın hizmetine sunarak değer yarattıklarını belirten Süel, sosyal fayda üreten projeleri destekleyerek de topluma hizmet ettiklerini ifade etti.

Süel, iş ve akademi dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan değerli Danışma Kurulu üyelerinin liderliğinde yürüttükleri projelerle sosyal sorumluluk alanında öncü işlere imza attıklarını kaydetti.

Süel, "Danışma Kurulu üyelerimiz, kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki bilgi birikimi ve tecrübeleri doğrultusunda Vodafone Vakfı'nın stratejik yol haritasının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Danışma Kurulu üyelerimiz ile fikir ve görüş alışverişi yapmak üzere belirli aralıklarla bir araya geliyoruz. Bu toplantımızda da kendilerine vakfımızın son dönem gelişmeleri hakkında bilgi verdik. Üyelerimiz, projelerimize yönelik önemli geribildirimlerde bulunarak gelecek dönemdeki çalışmalarımıza ışık tuttu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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