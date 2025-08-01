Vodafone Türkiye, İlk Çeyrek Servis Gelirlerini Açıkladı

Vodafone Türkiye, 2025-26 mali yılına ait ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri, bu dönemde 29,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Vodafone Türkiye, 2025-26 mali yılına ait ilk çeyrek (Nisan-Haziran 2025) sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri, bu dönemde 29,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,4 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 31,3 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı 20,9 milyona yükselirken, toplam bazının yüzde 82,4'ünü faturalı aboneler oluşturdu. Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

Dijital müşteri sayısı 17,9 milyon oldu

Şirketin Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,9 milyona ulaştı. Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 352 milyonu aştı.

Data kullanımında ve dijital servislerde büyüme

2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı 1.323 petabyte olarak gerçekleşti. Vodafone Türkiye, bu dönemde dijital servislerde de önemli gelişme kaydetti. Vodafone'un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 9,3 milyona ulaştı. Şirketin 1.000'e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8 milyona yükselirken, aylık sohbet sayısı 27 milyon oldu.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2025-26 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını şöyle değerlendirdi: "Vodafone'da yaptığımız işin kalbinde her zaman müşterilerimiz var. Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz son 19 yılda yaptığımız yatırımın reel değeri 304,8 milyar TL'yi buldu. Bu yatırımlarla, müşterilerimize en gelişmiş teknolojileri en iyi deneyimle sunmanın yanı sıra ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için hayati öneme sahip olan dijital dönüşüme katkıda bulunuyoruz. Bu doğrultuda değer oluşturmaya devam ettiğimiz mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz 29,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17,9 milyona ulaştı. Ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen 5G ihalesini Türkiye'nin dijital geleceği için kritik bir eşik olarak görüyor, 5G'nin sunacağı faydaların kısa sürede azami sayıda kullanıcıya ulaşması için ihalenin sürdürülebilir şartlarda yapılması gerektiğine inanıyoruz." - İSTANBUL