Vodafone'dan Esnek Yan Haklar Programı: VFlexy

Vodafone, 8 yıldır uyguladığı esnek yan haklar programı "VFlexy" ile çalışanlarına kişisel ihtiyaç ve yaşam tarzlarına göre farklılaşan imkanlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, çalışanlarının yan haklarını yaşam tarzlarına ve farklılaşan ihtiyaçlarına göre belirlemesi amacıyla 8 yıl önce başlattığı Vflexy esnek yan haklar programı kapsamında birçok imkan sağlıyor.

Özel sağlık sigortası, yemek ve mobil cihaz gibi yan hakların ihtiyaca göre şekillendirilmesine imkan veren programla, çalışanlara farklı alanlardaki marka işbirlikleriyle değerlendirebilecekleri ek bütçeler sağlanıyor. Bu marka işbirlikleri, yine geçmiş dönemlerdeki kullanımlara ve çalışanların geri bildirimlerine göre belirleniyor.

Vflexy kapsamında, Vodafone çalışanlarının ve yakınlarının yararlanabileceği, çeşitlendirilmiş ve kapsamlı özel sağlık sigortası planları sunuluyor. Çalışanlar, 5 özel sağlık sigortası paketinden birini seçebildikleri gibi eş ve çocukları için farklı bir paket de alabiliyor. Paketlerin limitlerine göre ek bütçe elde edebilen çalışanlar, bu bütçeyi çeşitli markalarda değerlendirebiliyor. Ek bütçelerle evcil hayvan sigortası da yaptırılıyor.

VFlexy sanat, spor, gelişim ve eğlence gibi alanlarda kullanılabilecek harcama seçenekleriyle çalışanlara esneklik sağlıyor. Kullanım verileri ve çalışan geri bildirimleri doğrultusunda yenilenen harcama alanları "Sağlıklı ve Mutlu Yaşam", "Kişisel Gelişim ve Üyelikler", "E-ticaret ve Alışveriş" ile "Eğlence" olmak üzere dört başlık altında toplanıyor.

Program kapsamında NuSpa, Estethica, Torchwell, Meditopia Wellness Pass, Neo Skola, Open English, Cambly, Storytel, iWallet, TokenFlex, Chippin, Biletix, Biletinial ve Hepsiburada gibi markalar yer alıyor. Çalışanlar, bu sayede binlerce marka ve ürün arasından bütçelerini esnek şekilde kullanma imkanı buluyor.

"Vflexy'yi sürekli güncelliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, çalışan deneyimine dokunan tüm uygulamaları ve politikaları, ekip arkadaşlarının "biricik" olduğu, ihtiyaç ve beklentilerinin kişisel koşullara ve hayatlarının dönemlerine göre farklılaştığı bilinciyle tasarladıklarını aktardı.

Bu durumun, yan haklar konusundaki yaklaşımları için de geçerli olduğuna değinen Güler, "VFlexy kapsamında sunduğumuz esnek yan haklarla ekip arkadaşlarımızın memnuniyetini ve bağlılığını yükseltirken, aynı zamanda farklı yaşam koşullarına sahip çalışma arkadaşlarımıza hitap ederek, çeşitliliği ve dahiliyeti destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, Vflexy'yi hem çalışma arkadaşlarından aldıkları geri bildirim ve beklentiler, hem de küresel ve lokal trendler doğrultusunda sürekli güncellediklerini vurguladı.

Bu süreçte esneklik, kişiselleştirilmiş ve ihtiyaç bazlı yan hak deneyimi, esenlik gibi konulara ağırlık verdiklerini aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Vflexy ile temel yan hakların üstüne esnek haklar sunuyoruz ve çalışma arkadaşlarımız haklarını diledikleri gibi, ihtiyaçlarına göre esnetebiliyor. Özel sağlık sigortası için de yine çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına göre belirlenmiş geniş kapsamlı alternatifler sunuyoruz. Esnek yan haklar konusuna yönelik yenilikçi çalışmalarımıza devam edeceğiz."