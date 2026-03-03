Vodafone Group CEO'su Margherita Della Valle: 'Türkiye bizim için başarılı bir pazar'

Vodafone Group CEO'su Margherita Della Valle, Türkiye operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Margherita Della Valle, "Türkiye bizim için başarılı bir pazar" dedi.

Vodafone Group CEO'su Margherita Della Valle, Türkiye operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak; yatırımlar, mevcut faaliyetler ve önümüzdeki döneme dair planlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Türkiye pazarından memnun olduklarını belirten Della Valle, yatırımcı toplantılarında Türkiye'ye özel olarak değindiklerini söyledi. Türkiye'nin şirket açısından başarılı bir pazar olduğunu ifade eden Della Valle, "Mümkün olduğunca Türkiye hakkında konuşmaya çalışıyorum. Çünkü bizim için burası başarılı bir pazar" dedi.

5G'ye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Della Valle, yeni nesil teknolojinin daha modern ve daha hızlı hizmet sunma imkanı sağladığını belirtti. 5G'nin özellikle yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştığı bir dönemde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Della Valle, düşük gecikmeli ve yüksek hızlı ağların önemine dikkat çekti. Yapay zekanın giderek fiziksel dünyada daha fazla yer aldığını ifade eden Della Valle, mobil yapay zekanın her yerde bulunan mobil bağlantıya bağlı olacağını, araçlar, robotlar ve sensörler gibi birçok teknolojinin bu altyapı sayesinde desteklenebileceğini söyledi.

Savaş ve benzeri olağanüstü koşullara da değinen Della Valle, telekom operatörlerinin küresel gelişmeleri öngörme ya da etkileme gücünün sınırlı olduğunu belirtti. Buna karşın en temel sorumluluklarının insanların nerede olursa olsun bağlantıda kalmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Della Valle, "Özellikle kriz dönemlerinde kesintisiz iletişim her zamankinden daha büyük önem taşıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı