Vodafone, 5G ile Enerji Verimliliğini Artırmak İçin Yapay Zeka Testleri Yapıyor

Vodafone, 5G teknolojisinde enerji verimliliğini artırmayı hedefleyerek yapay zeka destekli çözümler üzerinde testler gerçekleştiriyor. Bu testlerle yüzde 17'ye varan enerji tasarrufu sağlandığı belirtiliyor.

Vodafone, 5G teknolojisinde enerji verimliliğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli çözümler üzerinde testler gerçekleştiriyor. Şirketin gerçekleştirdiği optimizasyon testlerinde, yapay zeka tabanlı parametre ayarları sayesinde yüzde 17'ye varan enerji tasarrufu sağlandı.

Vodafone, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda mobil şebeke yönetiminde yenilikçi teknolojileri test ederek devreye alıyor. Yapay zeka algoritmaları sayesinde her hücrede en uygun enerji parametreleri belirlenerek tüketim verimliliği artırılıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi: "Yeni nesil teknolojileri yalnızca hayata geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu teknolojileri daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için test ediyoruz. 5G şebekemize entegre ettiğimiz yapay zeka algoritmaları sayesinde enerji tasarrufunu hücre bazlı ve otomatik şekilde gerçekleştirebildiğimizi gördük. Bu testler, gelecek nesil dijital altyapıların daha çevreci inşa edilmesine katkı sağlıyor."

Akıllı enerji yönetimi için yapay zeka testleri

Vodafone'un 5G şebekesinde yürüttüğü yapay zeka tabanlı testler, gerçek zamanlı veri analizi ile her hücreye özel enerji parametrelerini belirlemeye odaklanıyor. Bu parametreler şebekeye otomatik uygulanarak, enerjinin ihtiyaç dışı kullanımının önüne geçiliyor. Şirket, bu testlerle hem operasyonel verimliliği artırmayı hem de sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
