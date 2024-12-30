Visa, 2025'te öne çıkacak ödeme eğilimlerini paylaştı

Visa, 2025'te ödeme ekosistemini şekillendirecek 6 ana eğilimi açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eğilimler, yapay zeka destekli dolandırıcılık önleme yöntemlerinden, dijital kimlik doğrulama çözümlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Visa'nın paylaştığı 2025 öngörülerine göre, yapay zeka, ödeme deneyimlerinin kişiselleştirilmesinde ve dolandırıcılıkla mücadelede yetkinliklerinin gelişmesinde oldukça önemli bir rol oynayacak. Derin öğrenme algoritmaları geliştikçe, işlem modellerini analiz etme ve potansiyel riskleri gerçek zamanlı olarak tespit etme yetenekleri gelişecek.

Ödemelerde yapay zeka teknolojisini odağına alan Visa, son 10 yılda yapay zeka ve veri altyapısına 3,3 milyar dolar yatırım yaptı. 2024'te ise Visa Protect'in yapay zeka destekli yeni katmanlarını, Visa ağı içinde ve dışında gerçekleşecek işlemlerde dolandırıcılığı önlemek adına, anlık para transferleri ve kartlı e-ticaret ödemeleri için kullanıma sundu.

Visa, ödeme ekosistemini daha güvenli ve daha pürüzsüz hale getireceğini öngördüğü yapay zekaya yönelik çalışmalarına 2025'te ve ilerleyen yıllarda da öncelik vermeye devam edecek.

Visa, yeni nesil yapay zekanın ödeme ekosistemini daha güvenli, daha hızlı ve daha pürüzsüz hale getirme potansiyelinin çok büyük olduğunu, 2025 ve sonrasında ödeme şirketlerinin ve diğer sektörlerin başarısı için kritik bir faktör olduğunu vurguluyor.

Güvenli kimlik bilgilerinin kullanımı öne çıkacak

Şifreler, güvenlik soruları, hatta kart numaraları uzun zamandır kullanılıyor. Dolandırıcılar ise sıklıkla kullanıcı şifrelerini ve kart numaralarını ele geçirmeyi hedefliyor. Ancak Visa, önümüzdeki dönemde bu alanda değişimlerin olacağını belirtiyor. 2025'te kimlik doğrulama süreçlerinde yüz tanıma, parmak izi veya diğer biyometrik veriler gibi son derece güvenli kimlik bilgilerinin kullanımı öne çıkacak. Bunun sonucunda ise geleneksel şifrelerin kullanımı azalırken, kullanıcılara daha yüksek oranda güvenlik sağlanabilecek. Visa'nın, Visa Payment Passkey gibi ürünleri de bu teknolojiyi kullanıyor.

Visa, ticaretin geleceğinde giderek artan bir şekilde ön plana çıkacağını öngördüğü ödeme yöntemlerini geliştiriyor ve kullanıma sunuyor. Visa Click to Pay'in biyometrik kimlik doğrulamayla olan uygulamasını Katar'da hayata geçiren Visa, kimlik doğrulamasında biyometrik verilerin kullanılmasının ödeme sürecini daha güvenli hale getirdiğini vurguluyor.

Visa'nın, 2025'te yaygınlaşacağını öngördüğü bir diğer ödeme eğilimi ise anlık ödemeler. Bu eğilim, dünyanın en büyük ekonomilerindeki önemli gelişmelerle de destekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), 2025'in mart ayında uluslararası çapta kabul gören finansal bilgi alışveriş standardı ISO 20022'ye geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bu adımla FED tarafından geliştirilen anlık ödeme platformu FedNow yaygınlaşırken, finansal kurumlara, işletmelere ve bireysel kullanıcılara 7/24 anında ödeme imkanı sunulacak.

Avrupa'da ise Avrupa Tek Ödeme Alanı (SEPA) tarafından geliştirilen Anında Kredi Transferi Programı, Avrupa Birliği sınırları içinde avro işlemlerini kolaylaştırırken, yaygın hale getirecek. Ancak, bu ilerlemelere rağmen, anlık ödeme ağlarını bağımsız olarak yönetmeye çalışan yerel yönetimler, dolandırıcılık, güvenlik açıkları ve uluslararası işlemlerde bazı eksiklikler gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Visa, özel sektörle kurulacak işbirliklerinin sağlayacağı uzmanlığın ve kaynakların güvenliği, entegrasyonu ve uluslararası işlevselliği artırmada önemli bir rol oynayacağını vurguluyor.

Visa, yerel anlık ödeme ağlarının kullanıma açık ve entegre olmasının ticaret ve küresel büyüme açısından kilit önem taşıdığını vurgularken, düzenleyicilerin, politika yapıcıların ve ödeme ekosisteminin kritik görevinin bu yenilikleri güvenlik uygulamalarıyla dengelemek olduğunun da altını çiziyor.

Visa, kart tabanlı ödemelerin, kartsız ödemelere kıyasla daha güvenli olduğunu vurgularken anlık para transferleriyle (A2A ödemeleri) tüketicilerin daha fazla ödeme yöntemine sahip olacağını öngörüyor. Anlık ödemeler tüketiciler tarafından giderek daha fazla tercih edilirken, dolandırıcıların da radarına giriyor. Visa ise bu alanda Visa Protect gibi gelişmiş araçları kullanıma sunarak, dolandırıcılığı azaltmaya ve anlık ödeme ağlarını daha güvenli bir hale getirmeye destek oluyor.

Gömülü finans yaygınlaşıyor

Visa, gömülü finansın 2025 ödeme eğilimleri arasında önemli bir yer tutacağını öngörüyor. Gömülü finans, üçüncü taraf finansal ürün ve hizmetlerinin, finansal olmayan dijital platformlara entegre edilmesi anlamına geliyor. Ödeme çözümleri, özellikle işletme ekosistemine giderek daha fazla entegre oluyor. Visa, gömülü finans kredi ürünlerinde ve gömülü finans ödeme çözümlerinde de bir artışın görüldüğüne işaret ediyor.

Visa'ya göre, gömülü finans doğru şekilde uygulandığında dört açıdan fayda sağlıyor. Bu hizmetleri sağlayan şirketler dağıtım maliyetlerini düşürürken, tüketiciye kolay erişilebilir şekilde bu ürünleri sunan şirketlerin tercih edilme oranında artış gözlemleniyor. Platform etkileşimlerinde de önemli ölçüde artış dikkati çekiyor. Tüketiciler ise tek bir platform üzerinden finansal hizmetlere kolaylıkla erişim imkanına sahip oluyor.

Visa'nın 2025'te ön plana çıkacağını öngördüğü ödeme eğilimleri arasında uluslararası ödemeler de yer alıyor. Uluslararası para transferleri geleneksel olarak büyük ölçüde şirketler arası (B2B) olmasına ve genellikle geleneksel bankalar tarafından yürütülmesine rağmen, küreselleşme ve artan küresel ticaret dinamikleri bu durumu değiştiriyor.

Visa'ya göre, anlık ödeme ağlarının geliştirilmesi, uluslararası ödemelerde devrim niteliği taşıma potansiyeline sahip. Ancak bunun için birden fazla para biriminde işlemi destekleyen, yerel ağlarla entegrasyonu mümkün olan küresel anlık para transferi ağlarına ihtiyaç var. Visa'nın sunduğu Visa Direct çözümü, daha hızlı, daha uygun maliyetli uluslararası ödeme imkanı sunuyor. Visa Direct, sağladığı hız ve maliyet avantajının yanı sıra para birimleri arasında geçişi ve yerel düzenlemelere uyumu da kolaylaştırıyor. Bu şekilde işletmelerin ve tüketicilerin gecikmelerle karşılaşmadan uluslararası işlem gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, dijitalleşme her geçen gün ilerlerken, dijital ödeme seçeneklerinin de artmaya ve gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Mümin, gelecek dönemde, ödeme ekosisteminde dijitalleşmenin hız kesmeden devam edeceğini, daha esnek ve tüketici tercihlerine göre şekillenebilen seçeneklerin yaygınlaşacağını öngördüklerini belirterek, "Bu süreçte yapay zeka da güvenlik açısından yeni imkanlar sunuyor. Visa olarak, 2025'te de yeni teknolojiler ve ödeme yöntemleri geliştirerek, ödeme ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.