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VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

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BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, küresel piyasalardaki jeopolitik riskler ve artan petrol fiyatları etkisiyle güne yüzde 0,4 azalışla 16.128 puandan başladı. Analistler, veri gündemini takip edeceklerini belirtiyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,4 azalışla 16.128,00 puandan başladı.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,11 azalışla 16.194,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yüzde 0,03 gerileyerek 16.188,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 azalarak 16.128,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Almanya ile Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında, 16.100 ve 16.000 puanın destek, 16.300 ve 16.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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