VHV Reasürans 14. Yılını Pickleball Turnuvası ile Kutladı

VHV Reasürans, 14'üncü kuruluş yıl dönümünü İstanbul'daki bir otelde düzenlenen özel bir Pickleball turnuvasıyla kutladı.

Milli Re, König & Reeker, MuseCell Innovations, The KEY ve OnlyHealth gibi sponsorların desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, sigorta ve reasürans sektöründen birçok takım kıyasıya mücadele etti.

VHV Türkiye CEO'su Maximilian G. F. Stahl, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu yıl, yıl dönümümüzü ve VHV'nin Türkiye'deki 14. yılını farklı bir şekilde kutlamak istedik. Pickleball mükemmel bir seçimdi çünkü işimizi tanımlayan birçok ilkeyi yansıtıyor: ekip çalışması, strateji ve ortak başarı. İnsanları, Türkiye'deki ilk günümüzden bu yana VHV Reasürans'a rehberlik eden aynı ortaklık ruhuyla bir araya getiriyor. İster sporda ister iş dünyasında olsun, kalıcı başarıyı gerçekten tanımlayan şey uzun vadeli bir oyundur."

VHV Reasürans, tenis, badminton ve masa tenisinin dinamiklerini bir araya getiren ve dünyada hızla popülerleşen Pickleball sporunu Türkiye'de öne çıkaran ilk kurumlardan biri olduğunu bildirdi. Kapsayıcı ve kolay öğrenilebilir yapısıyla Pickleball, her yaştan ve her seviyeden oyuncuya hitap eden bir spor olarak dikkat çekiyor.

Turnuva, gün boyu süren karşılaşmaların ardından gerçekleştirilen gün batımı resepsiyonu ile sona erdi. Katılımcılar hem kazanan takımları kutladı hem de VHV Reasürans'ın Türkiye'deki istikrarlı büyüme yolculuğunu değerlendirdi.