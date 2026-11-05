Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Vezirköprü OSB'de 40 parselden 6'sı tahsis edildi, metrekare bedeli 600 TL oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vezirköprü OSB'de 40 parselden 6'sı tahsis edildi, metrekare bedeli 600 TL oldu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Karma OSB'de toplam 40 sanayi parselinden 6'sının tahsisi gerçekleştirildi, 3 firma fabrika inşaatına devam ediyor. Valilik açıklamasına göre yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın tahsis süreci sürerken arsa tahsis bedeli metrekare başına 600 TL.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 milyon metrekare alan üzerine kurulan Karma Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'nde ( Osb ) yatırımlar sürüyor. Toplam 40 sanayi parselinin bulunduğu OSB'de 6 parselin tahsisi gerçekleştirilirken, 3 firmanın fabrika inşaatına devam ettiği bildirildi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Vezirköprü Karma OSB'nin Karadeniz ve Kuzey Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediği belirtildi. OSB'de yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın tahsis sürecinin devam ettiği, firmalarının inşaat çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Ayrıca bazı firmalara da parsel tahsisinin yapıldığı ifade edildi.

Arsa tahsis bedeli metrekare başına 600 TL

Açıklamada, OSB'nin tarım ve orman ürünleri başta olmak üzere farklı sektörlerde yatırım fırsatları sunduğuna dikkat çekildi. Bölgenin geniş tarım arazileri sayesinde tarıma dayalı sanayi, zengin orman varlığıyla da mobilya, ahşap ve yan sanayi sektörleri açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

Vezirköprü Karma OSB'nin ulaşım avantajlarına da değinilen açıklamada, bölgenin Havza OSB'ye 25, Çarşamba Havalimanı'na 90, Samsun merkezdeki sanayi bölgelerine 75, Samsun şehir merkezi ve limanına 60, Merzifon Havalimanı'na ise 45 dakika mesafede bulunduğu belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım teşvik sistemi kapsamında 5. bölgede yer alan OSB'de, metrekare başına arsa tahsis bedelinin 600 TL olduğu bildirildi.

Altyapı çalışmaları devam ediyor

Bölgede enerji nakil hattı ve su isale hattı çalışmalarının tamamlandığı, yatırımcılar için enerji ve su altyapısının hazır hale getirildiği aktarıldı. Yol, hafriyat, parsel tesviyesi, imar planı tadilatı, küçük imalat ve tamirat alanı ile yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, iş gücü, hammadde ve üretim imkanlarını bir arada sunan Vezirköprü Karma OSB'nin, bölgedeki sanayi yatırımlarının ve istihdamın gelişmesine katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı34

Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın görüntüsü ortaya çıktı
Kocaeli'de ağabeyinin böbreğiyle yaşayan amca, onun 2 oğlunu öldürdü! Duruşmada 'Keşke ben ölseydim' dedi

Ağabeyinin böbreğiyle yaşıyordu, onun 2 oğlunu öldürdü!
Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz dikmişlerdi! İşte çıkan karar
Eskişehir'de tramvayda 'Çocuğum hasta' diyerek para topladı, zabıtaya yakalandı

"Çocuğum hasta" diyerek dilendi: Üzerinden çıkan para şaşırttı!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasırga havalimanını vurdu! Uçuşlar belirsiz süreyle durduruldu

Bomba düşmedi ama taş üstünde taş kalmadı! Uçuşlar süresiz durduruldu

Asensio maç sonu paylaşımıyla adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni

Yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni
Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu

Ünlü ismin başını yaktı! Her gün 2 saat odasında...
Ronaldo'nun başını yiyen Jesus sessizliğini bozdu

Ronaldo'nun başını yiyen Jesus sessizliğini bozdu
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu13

8 kişiyi katleden şüphelinin kimliği belli oldu
Canan Karatay, AYM kararı sonrası resti çekti: Susayım diye yapıyorlar

Canan Karatay, AYM kararı sonrası resti çekti
Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı

İşte o servet! Çuval çuval para kasaya girdi