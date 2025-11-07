Veteriner Hekim Hamdi İpek, Hibe Desteği ile Süt Sığırcılığı İşletmesini Büyütüyor

Nevşehir'in Güvercinlik köyünde yaşayan veteriner hekim Hamdi İpek, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe destekle kurduğu süt sığırcılığı işletmesini hayvanlarının tüm bakımlarıyla ilgilenerek büyütüyor.

"Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında süt sığırcılığı yapmak için 2023'te Nevşehir Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran İpek (33), işletme kurulumu için yüzde 60 hibe aldı.

Ailesine ait 2 ineğin yanına 7 damızlık düve desteği alan İpek'in işletmesindeki büyükbaş sayısı doğumların ardından 2 yılda 22'ye yükseldi.

Sürü sağlığıyla ilgili süreçleri yürüten, yem karışımını kendisi hazırlayan İpek, her gün yoğun mesai harcadığı işletmesinde temizlikten, beslemeye, taşımadan muayeneye tüm işleri bizzat yapıyor.

Hamdi İpek, AA muhabirine, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olduktan sonra yaklaşık 4 yıl Burdur ve Niğde'de klinik ve çeşitli işletmelerde çalıştığını, vatani görevini tamamlamasının ardından kendi işini kurmak için kolları sıvadığını söyledi.

Veteriner olmanın avantajlarıyla işini sürdürüyor

Bakanlığın hibe desteği programlarını araştırdığını ve proje hazırlayarak müracaat ettiğini dile getiren İpek, kendi işletmesinde mesleğini sürdürmenin yanı sıra süt üretimi de yaptığını söyledi.

Veteriner olmanın işletmenin sürdürülebilirliğini kolaylaştırdığını belirten İpek, "Hastalık oluşmadan önce engellenmesi, oluşan hastalıklarda hızlı ve ani müdahale edilmesi başarı şansını artırıyor." dedi.

İpek, günlük sağımın ardından elde edilen sütü çeşitli firmalara sattığını ifade etti.

İşetmesini büyütmeyi hedefliyor

Hayvancılıkla ilgili merakı olanları, hibe destek programlarından faydalanmaya davet eden İpek, şöyle konuştu:

"Hibe desteği olduğundan haberdar olduk, başvuru yaptık. 2 ineğimiz vardı, hibeyle 7 düve katkısı aldık. Şimdi 16 büyükbaş hayvanımız var. Sütten kesildikten sonra satıyoruz. Bugüne kadar da 6 büyükbaşı sattım. Herhangi bir sıkıntımız yok, herhangi bir hasarımız da oluşmadı. Bu işte uzmanlaştık. Yıllarca hayvan tedavisiyle uğraşıp büyük işletmede çalıştığım için tecrübe elde ettim. Hibe de üzerine gelince aldık, memnunum. İnşallah daha da çoğaltacağız. Daha da ileriye götürme niyetimiz var. Hibe, devletin büyük bir imkan ve yardımı. Ben memnunum. Tabii biraz tecrübe istiyor. Biraz bilgi birikimi gerekiyor. Bakanlığımız da buna dayanarak uzman eller projesi başlatmış. Uzman kişileri veya bu iş hakkında bilgisi olan, diploması olan, yetkinliği olan kişilere hibe veriyor."

Hayvan sağlığının sürekli takip edilmesi, özellikle doğum zamanları 24 saat takipte olunması gerektiğini ifade eden İpek, çocukluğundan beri köyde hayvanlarla iç içe yaşadığını, mesleğini severek yürüttüğü için hayatından memnun olduğunu söyledi.