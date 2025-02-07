Vestel'den Depremzedelere Spor Desteği

Vestel, SosyalBen Vakfı tarafından kurulan "Beceri Geliştirme Merkezi"nde (BEGEM), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara, spor aracılığıyla destek sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Adıyaman ve Hatay illerinde kurulan merkezlerde düzenlenen atölye çalışmalarıyla, 7-13 yaş aralığındaki çocukların fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmesi destekleniyor.

SosyalBen Vakfının kurduğu iki merkezde bugüne kadar 10 bin 120 çocuk, toplam 3 bin 842 saat atölye eğitimi aldı. Merkezlerde Vestel'in destek verdiği spor atölyelerine katılan 3 bin 200 öğrenciye ise toplam 1200 saatlik spor eğitimi verildi.

BEGEM, spor, resim, müzik, fotoğrafçılık, icat, kısa film, yaratıcı yazarlık, dans ve drama gibi birçok farklı alanda, uzman eğitmenler önderliğinde atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Merkez; problem çözme, karar alma, kendini ifade etme, özgüveni artırma ve sosyal bağları güçlendirme konularında çocuklara yardımcı olmayı amaçlıyor.

"Yardım faaliyetlerine odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremler sonrası şirket olarak, çatısı altında faaliyet gösterdikleri Zorlu Holdingin desteğiyle yardım faaliyetlerine odaklandıklarını belirtti.

SosyalBen Vakfının hayata geçirdiği projede spor atölyelerine destek vermekten mutluluk ve gurur duyduklarını kaydeden Uylukçuoğlu, "Çocukların sporla buluşarak hem bireysel hem de toplumsal gelişimlerine katkı sağlamak, Vestel gibi uzun yıllardır sporla iç içe olmuş bir marka için son derece anlamlı. Vestel olarak, sporun ve dayanışmanın gücünden ilham alarak, topluma katkı sağlayan projelerle toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ise bölgede psikososyal destek ihtiyacının yoğun şekilde devam ettiğini vurguladı. BEGEM aracılığıyla bu ihtiyaca yanıt verdiklerini, çocukların yeteneklerini keşfetmesi ve geliştirmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çocukların yeteneklerini keşfedebilmek, en büyük mutluluğumuz. Dönem içerisinde çocukları sporda ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış sporcularla buluşturmak, çok kıymetliydi. Bu noktada destekçimiz Vestel'in, hem gönüllüleri hem de bu alandaki uzmanlığıyla bizlere destek olmasından çok mutluyuz, şanslıyız. Sporda çok yetenekli çocuklarla karşılaştık. Bu süreçte, çalışmalarımızı destekleyen Vestel ile daha pek çok çocuğumuza ulaşabilmeyi umuyoruz."