Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığunun finans ayağı deşifre edildi. Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

"SUÇ GELİRLERİ AKLANMAYA ÇALIŞILDI"

TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerine göre suç gelirleri, elektronik para altyapıları üzerinden sistematik şekilde taşındı, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirketle aklanmaya çalışıldı.

"PARA TRANSFERİNDE AKTİF ROL OYNADILAR"

Yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de içinde olduğu örgüt yapılanmasının, para transferi ve gizleme süreçlerinde aktif rol aldığı belirlendi.

ŞİRKETE EL KONULDU

İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, şirkete el konuldu.