Vehbi Koç'tan Rahmi Koç'a: Çocuklar Koç soyadıyla değil, emekle yetişsin

Türkiye iş dünyasının duayen isimlerinden Vehbi Koç'un, oğlu Rahmi Koç'a gönderdiği ve torunlarının ayrıcalıkla değil disiplin ve emekle yetiştirilmesi gerektiğini vurguladığı mektup, yıllar geçse de güncelliğini koruyan çarpıcı bir belge olarak dikkat çekiyor. Koç, mektubunda aile soyadının bir imtiyaz değil, sorumluluk olması gerektiğinin altını çizerken torunlarının nasıl yetiştirilmesi gerektiğine dair önemli öğütler de veriyor.

  • Vehbi Koç, torunları Mustafa, Ömer ve Ali Koç'un çalıştıkları şirketlerde ayrıcalıklı muamele gördüğünü belirtti.
  • Vehbi Koç, torunlarının diğer çalışanlar gibi işe düzenli gelip gitmeleri ve verilen görevleri eksiksiz yapmaları gerektiğini vurguladı.
  • Vehbi Koç, torunlarının gelecekteki pozisyonlarının soyadlarına değil, yetenek ve emeklerine göre belirleneceğini ifade etti.

Koç grubunun kurucusu Vehbi Koç'un, oğlu Rahmi Koç'a torunları Mustafa, Ömer ve Ali Koç ile ilgili mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektup torunlarının nasıl yetiştirilmesi gerektiğine dair önemli öğütler içerirken, iş disiplini ve aile terbiyesi açısından dikkat çekici mesajlar barındırıyor.

"AYRICALIK GÖRDÜKLERİNİ FAEK EDİYOR VE ÜZÜLÜYORUM"

Mektubunda torunlarının çalıştıkları şirketlerde ayrıcalıklı muamele gördüğünü dile getiren Vehbi Koç, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı açık sözlerle ifade ediyor:

"Mustafa RAM'da çalışıyor. Ömer'i Alpay Bağrıaçık Bey'in yanına vermişsin. Ali'yi de RAMERİCA'ya verdin.

Görebildiğime göre bu çocukların iyi yetişmeleri şart. Fakat Rahmi Koç'un oğlu muamelesi yapıldığını görüyorum ve çok üzülüyorum. Ne geldikleri ne çıktıkları saat belli."

"HERKES GİBİ İŞE GELİP GİTMELİLER"

Vehbi Koç, torunlarının diğer çalışanlardan farklı görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, Rahmi Koç'un şirket yöneticilerine yazması gereken örnek bir mektup da paylaşıyor:

"Oğlum Mustafa Koç şirketinizde çalışıyor. İyi yetişmesi için Mustafa'nın diğer memurlar gibi işe muntazam gelmesi, gitmesi ve verilen vazifeyi hakkıyla yapması lazım."

"KOÇ AİLESİNE MENSUP OLDUĞU HİSSETRİLMEMELİ"

Mektubun devamında, torunlara kesinlikle ayrıcalık tanınmaması gerektiğinin altını çizen Vehbi Koç, denetimin önemine de dikkat çekiyor:

"Kendisine hiçbir şekilde Rahmi Koç'un oğlu muamelesi yapılmaması ve Mustafa'ya da bu hissin verilmemesi icap eder.

Mustafa hakkında her üç ayda bir bana gizli olarak bilgi vermenizi rica ediyorum."

"GÖREVLERİNİ KABİLİYETLERİNE GÖRE ALACAKLAR"

Vehbi Koç, mektubunun sonunda torunlarının gelecekteki pozisyonlarının soyadlarına değil, yetenek ve emeklerine göre belirleneceğini net bir şekilde ifade ediyor:

"Üç oğlum var. İleride bunlar kabiliyetlerine göre şirketlerde ve Holding'de vazifelerini alacaklardır.

Bunun için bu hususa son derece dikkat etmenizi rica ederim."

Elif Yeşil
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

