ve YEO Teknoloji'den GES kurulumu işbirliği

Vodafone, güneş enerjisi santralleri (GES) kurmak için YEO Teknoloji ile güçlerini birleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YEO Teknoloji ile Yap-İşlet-Devret (ESCO) modeline dayalı GES kurulumu sözleşmesi imzalayan Vodafone, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde yaklaşık 1,5 milyon metrekare üzerine kurulacak santrallerle mevcut yıllık enerji ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayacak.

YEO Teknoloji tarafından yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım yapılması hedeflenen projenin işletme ve bakım süresi 15 yıl olarak belirlendi. Toplam 3 bin gigawatt saat elektrik üretilmesi hedeflenen proje kapsamında YEO Teknoloji tarafından inşa edilecek tesislerde üretilen enerjinin tümü 15 yıl boyunca sadece Vodafone Türkiye tarafından kullanılacak.

Sözleşme kapsamında YEO Teknoloji, Vodafone'un elektrik tüketimini karşılamak üzere proje geliştirme, anahtar teslimi kurulum, işletme ve finansman gibi süreçleri üstlenecek. Buna göre, YEO Teknoloji'nin, sorumlulukları arasında tesislerin inşa edileceği arazilerin bulunması, kullanım haklarının alınması, çağrı mektuplarının alınması, ÇED raporlarının hazırlanması, imar süreçlerinin takibi, yapı ruhsatlarının alınması, izin ve ruhsatlarının alınması, güneş santralinin inşası, yüksek gerilim trafo merkezi ve enerji iletim hatlarının yapımı işleri, finansmanının sağlanması ve tesislerin işletmesi bulunacak.

Vodafone, artan enerji ihtiyacını ve maliyetlerini yönetmenin yanı sıra sürdürülebilirlik öncelikleri çerçevesinde operasyonlarını enerji verimliliği bilinciyle yürütüyor. Şirket, son yıllarda veri merkezi ve ofis binaları için geliştirdiği güneş enerjisi projeleriyle sektörde öncü çözümleri hayata geçirmiş bulunuyor.

Vodafone Grubu, 2040'a kadar Kapsam 3 emisyonları da dahil olmak üzere tüm değer zincirinde karbon ayak izinde net sıfıra ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak ve kalan emisyonları karbon dengelemeyle nötralize etmek üzere çalışmalarına devam ediyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriği kullanarak operasyonlarını daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan Vodafone'un bu alandaki çalışmaları, Türkiye'nin net sıfır karbon hedefine katkıda bulunan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

YEO Teknoloji ile hayata geçirilecek proje de Vodafone'un faaliyetlerini karbonsuzlaştırmaya yardımcı olacak. Projeyle, Vodafone'un elektrik tüketiminin daha büyük bir bölümü yenilenebilir enerjiden karşılanmış olacak. Ayrıca, YEO Teknoloji ile birlikte, Vodafone'un yatırımı, Türkiye'de enerji sektörünün büyümesine yardımcı olacak, enerji alanında daha sürdürülebilir ve temiz bir geleceğe geçişi hızlandıracak.

"Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bir adım ileri taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone olarak, sürdürülebilirlik vizyonları doğrultusunda, çevresel etkilerini azaltmak ve enerji verimliliklerini artırmak amacıyla uzun yıllardır yenilenebilir enerji projelerine yatırım yaptıklarını belirtti.

Aksoy, Türkiye genelinde 11 teknoloji merkezi, 15 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen yıllık toplam 558 gigawatt saat elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladıklarını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"YEO Teknoloji ile imzaladığımız yeni sözleşmeyle sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bir adım ileri taşıyoruz. Yap-İşlet-Devret modeli üzerine kurulu bu sözleşme kapsamında, YEO Teknoloji mevcut yıllık enerji ihtiyacımızın yüzde 35'ini karşılayacak güneş enerjisi tesisleri kuracak. Ayrıca, arazi geliştirme, kapasite tahsisi, tesislerin kurulumu ve 15 yıllık işletimini üstlenerek yenilenebilir enerjiye geçişimizin önemli bir parçası olacak. Bu işbirliği, sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda çevresel etkilerimizi azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme kararlılığımızı pekiştiriyor. Vodafone olarak, ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

YEO Teknoloji CEO'su Tolunay Yıldız da söz konusu projenin Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımları açısından öncü bir adım niteliği taşıdığını ifade etti.

Yıldız, YEO Teknoloji olarak 3 kıtada 30'dan fazla ülkede 400'den fazla projeyi başarıyla tamamlarken Türkiye'nin ve dünyanın enerji dönüşümüne de katkıda bulunmaya devam ettiklerini kaydederek, "Geçmişte kendi enerjisini üretmek isteyen çeşitli markalarla benzer projeler gerçekleştirmiştik ancak, bu alandaki en büyük işbirliğini Vodafone Türkiye ile hayata geçiriyoruz. Bu proje, yalnızca çevresel etkiyi azaltmakla kalmayıp, ülkemiz için örnek teşkil eden bir model olacak. 3D olarak tanımladığımız dekarbonizasyon, desantralizasyon ve dijitalizasyon odaklı çalışmalarımızla daha yaşanabilir bir dünya için 'Bizce mümkün' sloganıyla çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.