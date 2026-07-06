Haberler

Van TSO: "Kabul edilemez"

Van TSO: 'Kabul edilemez'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hızlı tren hedefleri ve 2053 vizyonunda Van ve çevre illerin yer almamasını kabul edilemez buldu. Açıklamada, planlamanın ekonomik, sosyal ve jeopolitik açıdan çelişki oluşturduğu belirtilerek yeniden değerlendirme talep edildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan hızlı tren hedefleri ve 2053 vizyonu kapsamında ortaya konulan planlamayı kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Van TSO'dan yapılan açıklamada, " Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Hakkari ve diğer yakın illerimiz stratejik öneme sahip olmalarına rağmen bu vizyon içerisinde yer almaması kabul edilemez bir durumdur. Bakan tarafından ifade edilen '48 saatte tüm Türkiye'yi gezebileceğiz' hedefi, mevcut planlama ile açık bir çelişki içermektedir. Bu iller hızlı tren ağının dışında bırakılırken, 'tüm Türkiye' ifadesinin nasıl bir karşılığı olacaktır? Hızlı tren projelerinin bölgesel kapsayıcılıktan uzak bir şekilde planlanması, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve jeopolitik açıdan da ciddi bir çelişki oluşturmaktadır. Bu durum, kamuoyunda haklı olarak büyük bir hayal kırıklığı oluşturmakta ve karar alma süreçlerinde sağduyunun yeterince gözetilmediği yönünde soru işaretleri doğurmaktadır. Bizler Güney Kafkasya perspektifi ile yeni ve bütüncül bir kalkınma stratejisini ülkemizin bütünü için tartışmaya açmışken ortaya konan bu bakış açısını doğru bulmuyoruz. Mevcut durumda, Türkiye'yi İran üzerinden Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarına bağlayan demiryolu ağımız, Van Gölü üzerinde çalışan hantal bir feribot taşımacılığına mahküm edilmiştir. Zaman, maliyet ve lojistik kapasite açısından ciddi kayıplara yol açan bu çağ dışı yöntem, Van'ın ve dolayısıyla Türkiye'nin ihracat potansiyeline vurulmuş en büyük prangadır. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ülkemizin kalkınma hedeflerinin ancak tüm bölgeleri kapsayan, adil ve dengeli yatırımlarla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, söz konusu planlamanın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Güçlü bir Türkiye; güçlü bir Van, Bingöl, Hakkari, Bitlis, Muş ve 81 ilimizle mümkündür" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur

Ankara yolundaki Trump, iki seçenek sunup tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın 'Ne yeteneği var ki' dediği Haaland rekora koşuyor

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki?" dediği futbolcu rekora koşuyor
MSB'den NATO Zirvesi öncesi TSK paylaşımı

NATO Zirvesi'ne saatler kala! MSB'den dikkat çeken üTSK paylaşımı
Galatasaray, Mario Lemina ile nikah tazeledi

Takımda kalıyor: İmzalar atıldı!
Trump'tan 'kırmızı kart' itirafı

Trump'tan, FIFA Başkanı'nı koltuğundan edecek itiraf
Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı

Kahreden olay! Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı
Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

inanılmaz! Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sokaklara döküldü
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

Bayern Münih'ten ayrılıp Süper Lig devine imza atmaya geliyor