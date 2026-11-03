Van OSB'de DAKA ile altyapı ve yeni projeler için destek toplantısı yapıldı

VAN (İHA) – Van Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sağladığı stratejik desteklerin kentteki üretim kapasitesini artırmada ve sanayi altyapısını güçlendirmede hayati rol oynadığını söyledi.

Memet Aslan başkanlığında; Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay ve DAKA uzmanlarının katılımıyla Van Osb'de kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Van Osb'nin altyapısının güçlendirilmesine yönelik desteklerin artırılması, sanayicilerin desteklenmesi ve bölgeye kazandırılacak yeni projeler hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunuldu.

"DAKA eliyle sanayicimize önemli destekler sunuluyor"

Toplantıda konuşan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) aracılığıyla sanayicilere çok önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, DAKA eliyle sanayicimize son derece kıymetli ve stratejik destekler vermektedir. Sağlanan bu imkanlar, OSB'lerimizin kalkınmasına doğrudan katkı sunduğu gibi üretim kapasitemizi artıracak yeni projelerin hayata geçirilmesinde de hayati bir rol oynamaktadır. Altyapımızın güçlendirilmesi ve yeni yatırımların önünün açılması için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz"

DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay ise gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Memet Aslan'a teşekkür etti. Van OSB ile birlikte bölge ekonomisini büyütecek önemli çalışmalara ve projelere imza attıklarını vurgulayan Çakay, sanayicilerin ve üretim altyapısının desteklenmesi yönündeki iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı