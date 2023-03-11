Van'daki açık oto pazarı hafta sonu doldu taştı

Van'ın merkez Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarı araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, bu hafta da beklenen hareketlilik olmadı.

Van'ın merkez Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarı araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, bu hafta da beklenen hareketlilik olmadı.

Sıfır model araçlarda yaşanan alım problemleri vatandaşları ikinci el otomobillere yöneltiyor. Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakıyor. Cumartesi gününde yoğunluk yaşanan pazarda, özellikle orta sınıf düşük model araçların fiyatı dikkat çekiyor. Açık oto pazarında daha yüksek model araçların fiyatlarında artış olmamasına rağmen, daha düşük model araçların fiyatlarında artış yaşanıyor. Pazarda araç almak isteyen alıcılar, 'serbest piyasa' adı altında herkesin keyfi şekilde fiyat arttırdığını ve bunun da hem alıcıları hem de satıcıları etkilediğini söyledi.

"Açık oto pazarında fiyatlar daha yüksek"

Konuya ilişkin konuşan Rıdvan Bilir isimli vatandaş, geçtiğimiz haftalarda sattığı aracını tekrar alamadığını belirtti. Sıfır araçların piyasaya sürülmediğini ve ikinci elde ise herkesin gelişigüzel fiyat belirlediğini ifade eden Bilir, "Kendi kafalarına göre fiyat yazdıkları için piyasa allak bullak durumdadır. düşük model araçlar 150 bin lira olmuş. Oysa hakkı 25-30 bin lira olmalı. Bunlar 2017 yıllarında 6-7 bin liralık araçlardı" dedi.

Suphi Bağtaş isimli bir diğer vatandaş ise ikinci el araç piyasasının çok yüksek olduğunu ve neredeyse sıfır piyasasına ulaştığını kaydetti. - VAN