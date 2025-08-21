Van'da Sarı Karpuz Hasadı: Yeni Bir Lezzet Deneyimi

Güncelleme:
Tuşba ilçesinde çiftçi Faysal Gül, İran'dan getirip dikimini yaptığı sarı karpuzun hasadını yaptı. 4 yıl süren denemelerin ardından bu yıl başarılı bir rekolte elde eden Gül, sarı karpuzun tadının ananası andırdığını belirtti.

İlçeye bağlı Yumrutepe Mahallesinde ikamet eden Faysal Gül isimli çiftçi, yaklaşık 700 dönümlük alana sebze ekimi gerçekleştirdi. Domatesten patlıcana, biberden kavuna kadar birbirinden farklı sebze üretimi yapan Gül, 4 yıl önce deneme amaçlı İran'dan sarı karpuz tohumu getirdi. Eskiden Anadolu ve uzak doğuda yetiştirildiği bilinen sarı karpuzun zamanla yok olmaya başladığını belirten Gül, Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de teknik destekleriyle karpuz çekirdeklerinden tohum elde ederek fide haline getirip üretimini gerçekleştirdiğini söyledi. 5 dönümlük bir alana sarı karpuz ekimini yaptığını ifade eden Gül, "Dışı diğer karpuzlar gibi yeşil olan ancak içi sarı olan bu karpuz, sulu ve hafif mayhoş tadında olması, çoğu kişinin ananas tadına benzettiği için ananas karpuz diye de adlandırılıyor. 4 yıl önce tohumu İran'dan getirdim. Her sene bir iki sıra ekiyordum ancak rekolte yoktu, verim azdı. Bu sene değişik bir yöntem denedim. Çekirdeklerini fide yaptım. Fide yaptıktan sonra biraz daha rekoltesi yükseldi. Şu anda 5 dönüme yakın ektim. Bundan sonra Allah'ın izniyle artık onu yükseltmeyi düşünüyorum" dedi.

Sarı karpuzu tadan vatandaşlar ise ilk defa sarı karpuzu yediklerini ancak tadının çok güzel olduğunu söylediler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
