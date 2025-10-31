Van'da İran Konsolosluğu Resmen Açıldı

VAN (İHA) – Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 2015 yılından bu yana gündemlerinde olan ve sınır kenti olunması hasebiyle Van'da bulunması gerektiğine inandıkları İran İslam Cumhuriyeti Van Konsolosluğu'nun resmen açıldığını söyledi.

Uzun süredir girişimleri devam eden İran İslam Cumhuriyeti Van Konsolosluğu için müjdeli haber, sürecin en önemli kurumu olan ve 2015 yılından bu yana her platformda dile getiren Van TSO'dan geldi. İran İslam Cumhuriyeti ile yaklaşık 300 kilometre kara sınırı bulunan Van; Asya'nın Avrupa'ya ve Avrupa'nın Asya'ya açılan en önemli giriş kapılarından bir tanesi. 2014 yılına kadar sadece ihracat/ithalat ile bilinen Van-İran ilişkileri 2014 yılından sonra yeni bir boyut kazandı. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Van TSO) "yüzümüzü doğuya dönüyoruz" şiarıyla başlattığı süreç; yüz binlerce turistin geldiği, yüzlerce İranlı iş insanının Van'da yatırım yaptığı ve ticaretin her geçen gün geliştiği evreye ulaştı.

Gelişen ilişkilerle birlikte Van'ın 50 yıllık hayali olan Kapıköy Gümrük Kapısı modernize edildi ve Kapıköy transit geçişe açıldı. Son olarak Van'ın ve Van TSO'nun en büyük talebi olan İran İslam Cumhuriyeti Van Konsolosluğu'nun müjdesi de geldi. 2015 yılından bu yana konsolosluk için girişimlerde bulunan, her platformda dile getiren ve gündem düşürmeyen Van TSO'nun müjdeli haberini Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva duyurdu. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyuran Başkan Takva ardından bir görüntülü mesaj yayınladı.

"Resmen açıldı"

Başkan Takva, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yeni bir müjdenin paylaşımını yapmak üzere huzurlarınızdayım. Oldukça heyecanlı ve tarihi bir günün içerisinde bulunuyoruz. 2015 yılından bu yana gündemimizde olan ve sınır kenti olmamız hasebiyle Van'da bulunması gerektiğine inandığımız, bunu her platformda ısrarla ve inatla dile getirdiğimiz İran İslam Cumhuriyeti Van Konsolosluğu'nun resmen açıldığını ve bugün itibariyle konsolosluk için bir mekan arayışı içerisinde olduğumuzu Van Valisi Ozan Balcı'dan öğrenme imkanım oldu."

"Çok büyük katkı sağlayacaktır"

Heyecan verici bir süreç olduğunu söyleyen Takva, "Dışişleri Bakanlığımızın Van Bölge Temsilciliğinin açılıyor olması eş zamanlı İran İslam Cumhuriyeti Konsolosluğu'nun da artık Van'da faaliyet göstereceğini, bunun özellikle Van'ın sınır kenti olması ve sınır kenti avantajlarından yararlanmasına çok büyük katkı sağlayacağı bilinciyle hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Sürekli ifade ettik"

Takva, Erzurum ve Trabzon'da İran İslam Cumhuriyeti'nin konsoloslukları bulunduğunu da hatırlatarak, "Aslında hak ve hakkaniyetin Van'da da bir konsolosluğun olması yönündeydi. Biz bu talebimizi karar vericiler başta olmak üzere hükümet yetkililerine, Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere sürekli ifade ediyorduk. Başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Van'da bu işi arzulayan, emek veren tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde valimizin bu konudaki istek ve arzusu çok önemliydi. En son yapılan Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nda mutabakat metninde böyle bir maddenin yer alması, Van TSO ve Van iş dünyası adına mutluluk verici bir süreç olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Konsolosluk için yer arayışının devam ettiğini ifade eden Başkan Takva, artık Van'ın uluslararası düzeyde temsil edilmesine yönelik sürecin başladığını ifade etti. - VAN