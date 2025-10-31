Haberler

Van'da İran Konsolosluğu Resmen Açıldı

Van'da İran Konsolosluğu Resmen Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, uzun süredir beklenen İran İslam Cumhuriyeti'nin Van Konsolosluğu'nun resmi olarak açıldığını duyurdu. Konsolosluğun açılması, bölgedeki ticaret ve turizm ilişkilerini güçlendirecek.

VAN (İHA) – Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 2015 yılından bu yana gündemlerinde olan ve sınır kenti olunması hasebiyle Van'da bulunması gerektiğine inandıkları İran İslam Cumhuriyeti Van Konsolosluğu'nun resmen açıldığını söyledi.

Uzun süredir girişimleri devam eden İran İslam Cumhuriyeti Van Konsolosluğu için müjdeli haber, sürecin en önemli kurumu olan ve 2015 yılından bu yana her platformda dile getiren Van TSO'dan geldi. İran İslam Cumhuriyeti ile yaklaşık 300 kilometre kara sınırı bulunan Van; Asya'nın Avrupa'ya ve Avrupa'nın Asya'ya açılan en önemli giriş kapılarından bir tanesi. 2014 yılına kadar sadece ihracat/ithalat ile bilinen Van-İran ilişkileri 2014 yılından sonra yeni bir boyut kazandı. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Van TSO) "yüzümüzü doğuya dönüyoruz" şiarıyla başlattığı süreç; yüz binlerce turistin geldiği, yüzlerce İranlı iş insanının Van'da yatırım yaptığı ve ticaretin her geçen gün geliştiği evreye ulaştı.

Gelişen ilişkilerle birlikte Van'ın 50 yıllık hayali olan Kapıköy Gümrük Kapısı modernize edildi ve Kapıköy transit geçişe açıldı. Son olarak Van'ın ve Van TSO'nun en büyük talebi olan İran İslam Cumhuriyeti Van Konsolosluğu'nun müjdesi de geldi. 2015 yılından bu yana konsolosluk için girişimlerde bulunan, her platformda dile getiren ve gündem düşürmeyen Van TSO'nun müjdeli haberini Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva duyurdu. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyuran Başkan Takva ardından bir görüntülü mesaj yayınladı.

"Resmen açıldı"

Başkan Takva, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yeni bir müjdenin paylaşımını yapmak üzere huzurlarınızdayım. Oldukça heyecanlı ve tarihi bir günün içerisinde bulunuyoruz. 2015 yılından bu yana gündemimizde olan ve sınır kenti olmamız hasebiyle Van'da bulunması gerektiğine inandığımız, bunu her platformda ısrarla ve inatla dile getirdiğimiz İran İslam Cumhuriyeti Van Konsolosluğu'nun resmen açıldığını ve bugün itibariyle konsolosluk için bir mekan arayışı içerisinde olduğumuzu Van Valisi Ozan Balcı'dan öğrenme imkanım oldu."

"Çok büyük katkı sağlayacaktır"

Heyecan verici bir süreç olduğunu söyleyen Takva, "Dışişleri Bakanlığımızın Van Bölge Temsilciliğinin açılıyor olması eş zamanlı İran İslam Cumhuriyeti Konsolosluğu'nun da artık Van'da faaliyet göstereceğini, bunun özellikle Van'ın sınır kenti olması ve sınır kenti avantajlarından yararlanmasına çok büyük katkı sağlayacağı bilinciyle hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Sürekli ifade ettik"

Takva, Erzurum ve Trabzon'da İran İslam Cumhuriyeti'nin konsoloslukları bulunduğunu da hatırlatarak, "Aslında hak ve hakkaniyetin Van'da da bir konsolosluğun olması yönündeydi. Biz bu talebimizi karar vericiler başta olmak üzere hükümet yetkililerine, Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere sürekli ifade ediyorduk. Başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Van'da bu işi arzulayan, emek veren tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde valimizin bu konudaki istek ve arzusu çok önemliydi. En son yapılan Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nda mutabakat metninde böyle bir maddenin yer alması, Van TSO ve Van iş dünyası adına mutluluk verici bir süreç olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Konsolosluk için yer arayışının devam ettiğini ifade eden Başkan Takva, artık Van'ın uluslararası düzeyde temsil edilmesine yönelik sürecin başladığını ifade etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
KYK yurdunda kahreden ölüm! Ardında bıraktığı not intihar şüphesini artırıyor

KYK yurdunda kan donduran olay! Bıraktığı not o şüpheyi artırıyor
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Burası Hindistan değil Türkiye! Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Burası Hindistan değil Türkiye! Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
Türkiye'de gol makinesi olan Kabongo Kasongo toprak sahaya kadar düştü

Türkiye'de gol makinesiydi! Toprak sahaya kadar düştü
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
CHP'li meclis üyesine rüşvetten gözaltı

CHP'li meclis üyesi gözaltına alındı! İddia hayli vahim
Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan'ın son halini görenler 'Ne olmuş' demeden edemedi

Sinan Oğan'ın son hali! Görenler "Ne olmuş" demeden edemedi
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.