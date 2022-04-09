Van'da ikinci el oto pazarında yakıt cimrisi araçlara rağbet - Haberler

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Van'da ikinci el oto pazarında yakıt cimrisi araçlara rağbet

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Van'da ikinci el oto pazarında yakıt cimrisi araçlara rağbet

Van'ın ikinci el açık oto pazarına giden araç alıcıları, en az yakan otomobil modellerine rağbet gösteriyor.

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'ın ikinci el açık oto pazarına giden araç alıcıları, en az yakan otomobil modellerine rağbet gösteriyor.

Merkez Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakırken, vatandaşlar son dönemde az yakan araçlara yöneldi. Araç satıcıları ve alıcıları artan yakıt fiyatlarının araç piyasasını da etkilediğini belirtiyor. Cumartesi gününde yoğunluk yaşanan pazarda, özellikle düşük model araçlara yönelim olduğu dikkat çekti. Oto pazarına gelen vatandaşlar, yakıtta tasarruf sağlayabilecekleri araçlara baktıklarını belirterek, bazı araç satıcılarının az yakan araçlara yönelimin fazla olmasını fırsat bilerek fiyatları arttırdığını kaydetti. - VAN

Van'da ikinci el oto pazarında yakıt cimrisi araçlara rağbet

Van'da ikinci el oto pazarında yakıt cimrisi araçlara rağbet

Van'da ikinci el oto pazarında yakıt cimrisi araçlara rağbet

Van'da ikinci el oto pazarında yakıt cimrisi araçlara rağbet

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Otomobil, Tragger, Tuşba, Van, Ekonomi, Haberler

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