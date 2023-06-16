Van'da 150 hektarlık alan suya kavuşturulacak

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesi Üçgen Mahallesi'nde tamamladığı sulama kanalı ile yaklaşık 150 hektar tarım arazisini suya kavuşturulacak.

Kırsalda tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik hazırladığı projelerle çiftçilere umut olan Van Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Gürpınar ilçesi Üçgen Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan 3,5 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunuldu. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleri ile yapımı tamamlanan sulama kanalı sayesinde 150 hektarlık tarım arazisi suyla buluştu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun ve beraberindekiler, çalışmanın tamamlandığı bölgede inceleme yaparak, görevlilerden bilgi aldı. Mahallenin tarımsal gelişiminde kanalın büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Üçgen Mahallesi Muhtarı Fuat Dalgın, kanalın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. İki noktada yapılan kanalların atıl durumda olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Fuat Dalgın, "Kanallarımız atıl durumda bulunan toprak kanallardı. Suyumuz araziye ulaşmadan yok oluyordu. Bu yüzden de tarımsal arazilerimizde sağlıklı sulama yapamıyorduk. Van Büyükşehir Belediyesine durumumuzu bildiren bir dilekçeyle başvuruda bulunduk. Mahallemizin kanal işini programa aldılar ve kanalımızı kısa sürede tamamlayarak bizlere teslim ettiler. Emeği geçen başta Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.