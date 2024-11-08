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Vali Çiftçi, Mobilyacılar Sitesi İnşaatını İnceledi

Vali Çiftçi, Mobilyacılar Sitesi İnşaatını İnceledi
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mobilyacılar Sitesi inşaat alanında incelemelerde bulundu ve altyapı ile ilgili düzenlemelerde kurumların iş birliği yapmasını istedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mobilyacılar Sitesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi, yapımı devam eden Mobilyacılar Sitesi'nin altyapıyla ilgili düzenlemelerde kurumların iş birliği içerisinde çalışmaları talimatında bulundu.

Ziyarette Vali Çiftçi'ye Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Esnaf ve Sanatlarlar Odası Başkanı Rasim Fırat, Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, İl Koordinatörü Hüseyin Öcal ve Mobilyacılar Odası Başkanı Murat Nohutçu eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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