Uzmanlardan Konya Ovası'nda Tarım Uyarısı: Sertifikalı Tohum ve Gübre Kullanımı Önemli

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda yaklaşık 10 milyon dekar alanda hububat ekiminin başlamasıyla beraber uzmanlardan doğru bilinen yanlışlarla ilgili uyarı geldi. Uzmanlar, hasat döneminde verim kaybının önüne geçmek için ürünlerin bakımı kadar ekim döneminde kullanılan ürünlerin kalitesine de dikkat çekiyor.

Yüzölçümünün yüzde 67'si tarım arazisi olarak kullanılan ve tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da, 595 bin hektar alanda sulu tarım yapılırken uzmanlar, beklenen yağış periyodunda kayma olduğunu, çiftçilerin ekim aşamasında bu durumu dikkate alması gerektiği uyarısında bulundu.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Hububat ekilişleri Konya bölgesinde başladı. Önümüzdeki günlerde çiftçilerimiz hububatlarını ekecekler. Özellikle çiftçilerimizin sertifikalı tohum kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü sertifikalı tohumda ortalama olarak yüzde 20'ye kadar verim artışı yaşandığı geçtiğimiz yıllarda tecrübe edildi" dedi.

"Biraz uyguna bulduk' diye sevinirken üründen olabilirsiniz"

Üretim aşamasındaki en önemli ürünler arasında yer alan gübre noktasında da öneride bulunan Burak Kırkgöz, "Bu anlamda çiftçilerimizin mutlaka güvenlikleri bayilerden, özellikle sertifikalarını kontrol ederek tohumluklarını almalarını ve ekim dönemlerini ayarlayarak, doğru ayarlayarak ekilişlerini gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz. Bunun yanında çiftçilerimizin mutlaka kullanacakları gübreleri de güvenlikleri ve her zaman çalıştıkları bayi arkadaşlarımızdan almalarını da öneriyoruz. Çünkü böylesi dönemlerde sahte gübre mevzuları maalesef çok yaşanıyor. Bununla alakalı Tarım İl Müdürlüğü gerekli kontrolleri sağlıyor, gerekli çalışmaları yapıyor lakin ister istemez bazen bu aksaklıklar da olabiliyor. Çiftçilerimizin bu yönde zarara uğramamaları için mutlaka güvendikleri yerlerden gübrelerini almalarını 'biraz uyguna bulduk' diye bilmedikleri yerlerden, gübre aldıklarında mutlaka o gübrelerin analizlerini yaptıktan sonra tarlalarında kullanmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"Geri dönülmez sıkıntılara neden olur"

Kırkgöz, "Çiftçilerimiz sahte gübre aldıktan sonra gübreyi eğer anali yapmadan tarlalarını atarlarsa bunun geri dönülmez sıkıntılara neden olduğunu da görüyoruz. Sebep verebileceği noktalar, verim düşüklüğü, kalite düşüklüğü veya ürün olmama yakma gibi benzeri olayların yaşandığını biliyoruz. Bu yüzden çiftçilerimiz mutlaka gübre analizlerini yaptırarak gübrelerini almalarını da tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - KONYA