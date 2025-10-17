Haberler

Uzmanlardan Konya Ovası'nda Tarım Uyarısı: Sertifikalı Tohum ve Gübre Kullanımı Önemli

Uzmanlardan Konya Ovası'nda Tarım Uyarısı: Sertifikalı Tohum ve Gübre Kullanımı Önemli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Ovası'nda hububat ekiminin başlamasıyla uzmanlar, çiftçilere sertifikalı tohum kullanmaları ve gübre alımlarında dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Sahte gübrelerin verim kaybına neden olabileceği vurgulandı.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda yaklaşık 10 milyon dekar alanda hububat ekiminin başlamasıyla beraber uzmanlardan doğru bilinen yanlışlarla ilgili uyarı geldi. Uzmanlar, hasat döneminde verim kaybının önüne geçmek için ürünlerin bakımı kadar ekim döneminde kullanılan ürünlerin kalitesine de dikkat çekiyor.

Yüzölçümünün yüzde 67'si tarım arazisi olarak kullanılan ve tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da, 595 bin hektar alanda sulu tarım yapılırken uzmanlar, beklenen yağış periyodunda kayma olduğunu, çiftçilerin ekim aşamasında bu durumu dikkate alması gerektiği uyarısında bulundu.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Hububat ekilişleri Konya bölgesinde başladı. Önümüzdeki günlerde çiftçilerimiz hububatlarını ekecekler. Özellikle çiftçilerimizin sertifikalı tohum kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü sertifikalı tohumda ortalama olarak yüzde 20'ye kadar verim artışı yaşandığı geçtiğimiz yıllarda tecrübe edildi" dedi.

"Biraz uyguna bulduk' diye sevinirken üründen olabilirsiniz"

Üretim aşamasındaki en önemli ürünler arasında yer alan gübre noktasında da öneride bulunan Burak Kırkgöz, "Bu anlamda çiftçilerimizin mutlaka güvenlikleri bayilerden, özellikle sertifikalarını kontrol ederek tohumluklarını almalarını ve ekim dönemlerini ayarlayarak, doğru ayarlayarak ekilişlerini gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz. Bunun yanında çiftçilerimizin mutlaka kullanacakları gübreleri de güvenlikleri ve her zaman çalıştıkları bayi arkadaşlarımızdan almalarını da öneriyoruz. Çünkü böylesi dönemlerde sahte gübre mevzuları maalesef çok yaşanıyor. Bununla alakalı Tarım İl Müdürlüğü gerekli kontrolleri sağlıyor, gerekli çalışmaları yapıyor lakin ister istemez bazen bu aksaklıklar da olabiliyor. Çiftçilerimizin bu yönde zarara uğramamaları için mutlaka güvendikleri yerlerden gübrelerini almalarını 'biraz uyguna bulduk' diye bilmedikleri yerlerden, gübre aldıklarında mutlaka o gübrelerin analizlerini yaptıktan sonra tarlalarında kullanmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"Geri dönülmez sıkıntılara neden olur"

Kırkgöz, "Çiftçilerimiz sahte gübre aldıktan sonra gübreyi eğer anali yapmadan tarlalarını atarlarsa bunun geri dönülmez sıkıntılara neden olduğunu da görüyoruz. Sebep verebileceği noktalar, verim düşüklüğü, kalite düşüklüğü veya ürün olmama yakma gibi benzeri olayların yaşandığını biliyoruz. Bu yüzden çiftçilerimiz mutlaka gübre analizlerini yaptırarak gübrelerini almalarını da tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.