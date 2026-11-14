Uzman Tuman, sosyal medyanın beden memnuniyetini azaltabileceğini söyledi

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Taha Can Tuman, sosyal medya içeriklerinin kişilerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamasına neden olabildiğini vurgulayarak, özellikle bazı uygulamalarda geçirilen uzun sürenin beden memnuniyetini ve yaşamdan alınan doyumu azaltabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, günlük yaşamın vazgeçilmez parçası haline gelen sosyal medya, aşırı ve kontrolsüz kullanıldığında hem ruhsal hem de bedensel sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

Telefona ulaşamadığında huzursuzluk hissetme, bildirimleri sürekli kontrol etme ve gelişmeleri kaçırma endişesiyle ortaya çıkan dijital meşguliyet, kaygı, stres, dikkat dağınıklığı ve uyku sorunlarına yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Taha Tuman, sosyal medya kullanımının sınırlandırılması ve kişinin dijital alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medya ve dijital iletişim araçlarının aşırı kullanımının zihinsel işlevleri etkileyebildiğini aktaran Tuman, "Nomofobi dediğimiz cep telefonundan uzak kalamama, telefondan uzak kaldığında sıkıntı hissetme, sürekli bildirimleri takip etme ve mesajlara anında yanıt verme isteği, telefonla sürekli meşgul olmamıza neden oluyor. 'FOMO' olarak adlandırılan gelişmeleri kaçırma endişesi de bu durumu artırıyor. Sürekli bildirimleri kontrol etmek ve sosyal medyada yeni gelişmeleri takip etmek kaygı ve stres düzeyimizi yükseltebiliyor. Aynı zamanda gündelik yaşamdaki dikkatimizi ve konsantrasyonumuzu da bozabiliyor. Dikkatimiz sürekli farklı uyaranlarla bölünüyor." ifadelerini kullandı.

Tuman, sosyal medya içeriklerinin kişilerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamasına neden olabildiğini vurgulayarak, özellikle bazı uygulamalarda geçirilen uzun sürenin beden memnuniyetini ve yaşamdan alınan doyumu azaltabileceğine dikkati çekti.

Sosyal medyada karşılaşılan içeriklerin kişinin özgüvenini de etkileyebildiğini belirten Tuman, beden algısını olumsuz etkileyen ve sürekli kıyaslamaya yol açan paylaşımlardan uzak durmanın ruh sağlığını korumak açısından önemli olduğunu kaydetti.

Tuman, özellikle gece saatlerinde sosyal medya kullanımının uyku düzenini olumsuz etkileyebildiğini hatırlatarak, "Sosyal medya uygulamalarının aşırı kullanımı, özellikle gece saatlerinde kısa dalga boylu ışığa daha fazla maruz kalmamıza neden oluyor. Bu durum melatonin salınımını etkileyerek uykuya dalma ve uykuyu sürdürme güçlüğüne yol açabiliyor. Sabahları uyanmakta zorlanma ve gün içinde uyku hali de görülebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyanın aşırı kullanımının yalnızca psikolojik sorunlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Tuman, uzun süreli ekran maruziyetinin bedensel yakınmaları da beraberinde getirebildiğini aktardı.

Tuman, sosyal medya kullanımının artırdığı stres ve kaygının, yorgunluk, kas ağrıları, baş, boyun ve sırt ağrıları ile mide-bağırsak yakınmalarına neden olabildiğini vurgulayarak, fiziksel açıdan da kas, eklem ve tendonlarda zorlanmalar, boyun ve baş ağrısı, göz kuruluğu gibi belirtilerin ortaya çıkabildiğini kaydetti.

Sosyal medya kullanımında süre ve içerik kontrolünün önemine dikkati çeken Doç. Dr. Tuman, "Bu iletişim araçlarıyla aramızdaki ilişkiyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Kullanım ve ekran sürelerini kısıtlamak, özellikle dinlenme saatlerinde sosyal medya kullanımını azaltmak önemli. Bunun dışında kendimizi diğer insanlarla kıyaslamamıza neden olan, beden memnuniyetimizi ve özgüvenimizi düşüren içeriklerden uzak kalmak, uzun vadede beden ve ruh sağlığımızı korumaya yardımcı olacaktır." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA