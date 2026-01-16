Uşak'ta tarım teşkilatı sahada üreticilerle buluştu

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Hacıkadem Mahallesi'nde düzenlenen Cuma buluşmasının ardından mahallede faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Orhan Kuş'a ait küçükbaş hayvancılık işletmesi ile Mehmet Ali Tunay'a ait büyükbaş hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Serkan Bilir, işletmelerin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler sırasında hastalıktan ari işletmelerin önemi, hayvan sağlığı, koruyucu tedbirler ve sürdürülebilir tarımsal üretim konularına dikkat çeken Bilir, sağlıklı hayvancılığın hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaretlerde üreticilerin talep ve sorunlarını da dinleyen İl Müdürü Bilir, karşılıklı istişarelerle çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu. Tarım ve hayvancılığın sahada güçlenmesi için üreticilerle birebir temasın önemine değinen Bilir, bu tür ziyaretlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle sahada bir araya gelerek tarımsal üretimi güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. - UŞAK