Üreten çiftçilerin yüzünü güldüren destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 7 bin çiftçiye sağladığı yüzde 50 hibeli 2 bin ton organomineral gübrenin dağıtımı tamamlandı.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP), mazot, gübre, meyve fidanı, arı yemi ve ekipmanları, yem bitkisi tohumu, modern sera kurulumu ve sera naylonu başta olmak üzere çok sayıda proje ile üreticilerin yanında olan Büyükşehir, her yıl olduğu gibi bu yıl da gübre desteği verdi. Yaklaşık 25 milyon lira değerinde il genelinde 7 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 2 bin ton gübrenin dağıtımı tamamlandı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen proje doğrultusunda, özellikle fındık, ceviz, kiraz, armut, ayva gibi meyve yetiştiricilerine yönelik gübre desteğiyle il genelinde bu yıl 80 bin dekar tarım arazisi desteklenmiş olacak. Gübre desteğine ilgi gösteren çiftçiler, kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

"Destek oldukları sürece daha çok ekip biçiyoruz"

Destekten memnun olduğunu söyleyen üretici Bekir Yener, "Gübre almaya geldim. Desteklerden çok memnunuz. Destek oldukları sürece daha çok ekip biçiyoruz. Ben 73 yaşındayım, kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Bu desteği verenlere çok teşekkür ediyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

Büyükşehir'in desteklerinden faydalandığını ifade eden Ömer Yoksul, "Tahir Başkanımızdan çok memnunuz. Geldiği günden beri çiftçiyi destekliyor. Daha önce mazot ve gübre de almıştım. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Sadece çiftçilere değil, köyümüzde de çok hizmetleri var. Bu bizim için çok büyük destek ve avantaj" diye konuştu.

"Biliyorum ki beni kapıdan geri çevirmezler"

İsmail Öztürk de, "Ben bir çiftçi olarak sıkıştığımda, zor durumda kaldığımda Kocaeli Büyükşehir'e gittiğimde ben biliyorum ki, beni kapıdan geri çevirmezler. Hasta olduğumda, hastanede yattığımda, çorba içecek param olmadığında, Büyükşehir'e gitsem bana yardım edeceklerine inanıyorum. Ambulans, gönderiyorlar. Gübre, tohum, mazot veriyorlar. Ben 70 yaşındayım böyle bir şey görmedim, böyle hizmet görmedim. Bugün kimse mağdur kalmıyor. Bu ne güzelliktir böyle. Bize bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Daha güzel meyve yetiştiriyoruz"

Gübrelerin kaliteli olduğunu söyleyen Mehmet Kurt ise "Bahçemize attığımız zaman verimli ürün alıyoruz. Daha güzel meyve yetiştiriyoruz. Daha önce mazot da almıştım. Tarlamıza, bahçemize giderken hala o mazotu kullanıyoruz. Armut, erik, kiraz, hurma gibi meyve bahçelerimiz var" şeklinde konuştu. - KOCAELİ