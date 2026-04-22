Ürdün üzerinden Suriye'ye günlük 2 milyon metreküp gaz akışı yeniden başladı

Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi Genel Müdürü Sufyan el-Betayine, ülkesinin Suriye'ye doğal gaz sevkiyatını günlük 70 milyon fit küp (yaklaşık 2 milyon metreküp) seviyesinde yeniden başlattığını açıkladı.

Genel Müdür Betayine, Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'ye yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında gaz akışının yeniden başladığını belirtti.

Suriye Enerji Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün üzerinden gaz tedarikinin yeniden başlamasının enerji arzına doğrudan yansıdığını ve bazı bölgelerde elektriğin kesintisiz 24 saat sağlanmaya başlandığını bildirdi.

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir ise ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, gaz akışının yeniden başlaması ve bakım çalışmalarının sürmesiyle birlikte ülke genelinde elektrik arzında gözle görülür iyileşme kaydedildiğini ifade etti.

Beşir, bazı bölgelerde uzun yılların ardından ilk kez 24 saat kesintisiz elektrik sağlandığını, bu iyileşmenin dengeli enerji kullanımıyla birlikte elektrik şebekesinin istikrarına katkı sunduğunu kaydetti.

İyileşmenin henüz tüm bölgeleri kapsamadığını belirten Beşir, özellikle doğu ve güneydeki illerde trafo merkezleri ve iletim hatlarındaki arızaların giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ürdün ve Suriye'deki resmi kaynaklar gaz akışının ne zaman kesintiye uğradığına dair bilgi paylaşmazken, mevcut veriler, gaz akışında nisan ayının ilk yarısında bakım çalışmaları nedeniyle kesinti veya teknik dalgalanma yaşandığına işaret ediyor.

Gaz tedarik süreci, Ürdün'ün güneyindeki Akabe Limanı'ndaki altyapı üzerinden yürütülüyor. Küresel piyasalardan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan gemilerle limana ulaştırılan gaz, yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesinde yeniden gaz haline getirildikten sonra Arap Gaz Boru Hattı üzerinden Suriye'deki elektrik üretim tesislerine iletiliyor.