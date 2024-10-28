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Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz! Maaşlar bile ödenmeyecek

Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz! Maaşlar bile ödenmeyecek
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Son dönemde büyük ekonomik zorluklar yaşayan ünlü Alman otomotiv firması Volkswagen tasarruf tedbirleri adı altında bir dizi sert önlem almayı tartışıyor. Firma, 4 milyar euro tasarruf için ücret kesintileri ve ikramiye indirimlerini değerlendiriyor.

Handelsblatt gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Volkswagen, 4 milyar Euro tasarruf etmek amacıyla ana markası için yüzde 10 ücret kesintisi ve iki yıl boyunca ücretlerin dondurulması da dâhil olmak üzere bir dizi maliyet azaltıcı önlem üzerinde çalışıyor.

BAZI ÜRETİM TESİSLERİ KAPATILABİLİR

Handelsblatt'a göre, Volkswagen yönetimi çeşitli potansiyel maliyet tasarrufu hamlelerini tartıştı. Bunlar arasında üst düzey çalışanlar için ikramiyelerin sınırlandırılması, çalışanların yıldönümleri için yapılan ek ödemelerin azaltılması ve bazı Alman üretim tesislerinin olası kapanışlarının araştırılması yer alıyor. Bir Volkswagen sözcüsü, şirketin iş konseyi ve Almanya'nın güçlü metal işçileri sendikası IG Metall ile devam eden müzakereler hakkında Handelsblatt'a yorum yapmayı reddetti.

Ekim ayı başından bu yana Volkswagen yönetimi, Almanya'daki tesislerinden işçi temsilcileriyle haftalık toplantılar düzenleyerek maliyetlerde nerelerde kesinti yapılabileceğini ve hangi modellerin hangi tesislerde üretileceğini analiz ediyor. Bir sendika sözcüsüne göre ücret artışlarına ilişkin müzakereler ayrı olarak ele alınıyor ve bir sonraki resmi tur 30 Ekim'de yapılacak.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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Yorumlar (2)

İlhan Fırat:

Çin piyasayı alt üst etmeye devam edecek

9
0
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Koray GENÇ:

Tosbağa bile ağlıyosa vay halimize

9
0
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