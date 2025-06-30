Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
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Küresel ekonomik kriz nedeniyle son dönemde Türkiye'den çekilen firmalar arasına Japonya'nın ünlü bebek bezi markası Goo.N da eklendi. Türkiye'de yıllardır bebek bezi, giyilebilir külot bez ve çeşitli hijyen malzemeleri satışı yapan şirket "Siz değerli müşterilerimizden içtenlikle özür diliyor, üzülerek veda ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Küresel boyuttaki ekonomik kriz Türkiye'de faaliyet gösteren yurt dışı menşeli bir şirketi daha vurdu. Japonya'nın en büyük kağıt üreticilerinden Daio'nun, ürettiği bebek bezi markası Goo.N'dan kritik bir karar geldi.

TÜRKİYE PAZARINDAN ÇEKİLDİ

Türkiye'de yıllardır bebek bezi, giyilebilir külot bez ve çeşitli hijyen malzemeleri satışı yapan şirket, "mevcut ekonomik koşullar" nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu. Şirket kararı Türkiye resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLİYOR, ÜZÜLEREK VEDA EDİYORUZ"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, GOO.N ürünlerinin üretimi ve Türkiye pazarındaki tedarikini sürdürmek ne yazık ki mümkün olmamıştır. Bu sebeple, GOO.N ürünlerini kullanan siz değerli müşterilerimizden içtenlikle özür diliyor, üzülerek veda ediyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz."

Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Hiç adını duymadık ..

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Haber YorumlarıMEHMET KERİM:

Kaçan kurtuluyor

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Ekonomik verilere bakın. Durum çok vahim. Zam zam zam. Hala kuyumcu, avukat, Dr , sanayi esnafı, lokantalar vs vergi ödemiyor, fatura kesmiyor.

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Haber YorumlarıMurat Karatayli:

“Türkiye’deki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle…” açıklamasını haber başlığında küresel ekonomik kriz nedeniyle nasıl yazabiliyorsunuz, hangi kafa ? Editörler kafalarına göre cümle kuruyor bu sitede.

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Haber YorumlarıEngin Bayraktar:

Sadece GOON değil Prima da Türkiye’deki üretimini sonlandırdı Nisan ayında. Şu anda Prima bebek bezi maaleeef Polonya dan geliyor.

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