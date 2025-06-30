Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Küresel boyuttaki ekonomik kriz Türkiye'de faaliyet gösteren yurt dışı menşeli bir şirketi daha vurdu. Japonya'nın en büyük kağıt üreticilerinden Daio'nun, ürettiği bebek bezi markası Goo.N'dan kritik bir karar geldi.

TÜRKİYE PAZARINDAN ÇEKİLDİ

Türkiye'de yıllardır bebek bezi, giyilebilir külot bez ve çeşitli hijyen malzemeleri satışı yapan şirket, "mevcut ekonomik koşullar" nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu. Şirket kararı Türkiye resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLİYOR, ÜZÜLEREK VEDA EDİYORUZ"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, GOO.N ürünlerinin üretimi ve Türkiye pazarındaki tedarikini sürdürmek ne yazık ki mümkün olmamıştır. Bu sebeple, GOO.N ürünlerini kullanan siz değerli müşterilerimizden içtenlikle özür diliyor, üzülerek veda ediyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz."