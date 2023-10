Üniversitelilere telefon desteği Resmi Gazete'de! İşte 5.500 TL indirimle alınabilecek modeller

Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon ve bilgisayar cihazları satın alımlarında her öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin 500 TL destek verilecek. İşte 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan desteğin detayları ve kapsama giren telefon modelleri.

KİMLER FAYDALANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; 26 yaşından gün almamış olan, açıköğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.

12 AY BOYUNCA AYLIK 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB olacak. İnternet desteği, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılabilecek.

2 YIL KULLANMA ŞARTI VAR

Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak. Bu kapsamda edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılabilecek.

BAŞKASI KULLANIRSA DESTEK FAİZİYLE GERİ ALINACAK

Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; destek ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.

1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek. Karar, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

DESTEK KAPSAMINA GİREN TELEFON MODELLERİ

Kampanya Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak. Türkiye'de Samsung, Xiaomi, General Mobile, Reeder, Casper gibi 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor. Bu markaların, 9.500 lira fiyat skalasında birçok modeli bulunuyor. İşte destek kapsamına giren telefon modellerinden bazıları:

Samsung: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33

Xiaomi (Redmi): 12C, 10, 12, NOTE 12

VIVO: Y35

General Mobile: GM 22 S, GM 22 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 24 Pro

Reeder: S23 PRO MAX

OMIX: X3, X5, X400, X600, X700

Casper (Via) : Via M30, Via M30 Plus, Via X30 Plus, Via X30, Via M35, Via F30, F30 Plus