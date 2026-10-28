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UND, sürücülerin Schengen sorunu için Bakan Bolat'ın temaslarını duyurdu

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UND, profesyonel sürücülerin Schengen vizesi sorununa çözüm için diplomatik girişimlerin yoğun sürdüğünü bildirdi. Bakan Bolat'ın Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüşmesinde son günlerdeki sınır beklemeleri ve 180 gün içinde 90 gün kuralı ele alındı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), profesyonel sürücülerin Schengen sorununa çözüm bulunması amacıyla girişimlerin yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

UND'den yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ile ayrı ayrı görüşerek iki ülke arasındaki geçişlerin hızlandırılması konusunu ele aldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının, profesyonel sürücülerin Schengen vizesine erişiminin kolaylaştırılması ve vize işlemlerinin hızlandırılması amacıyla Avrupa'daki muhataplarıyla temaslarına devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlgili büyükelçilikler ve Avrupa Birliği (AB) kurumları nezdinde yürütülen girişimlerle de sorunun çözümüne yönelik çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çözüm için temaslarını sürdüren Bakan Bolat'ın ise iki ülke arasındaki geçişlerin hızlandırılması için Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile bir görüşme yaptığına işaret edildi.

Profesyonel sürücülerin vize süreçlerinde yaşadığı son gelişmeler değerlendirildi

Görüşmede ele alınan konu başlıklarına ilişkin temasların AB Komisyonu ile sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bakan Bolat, ayrıca UND Başkanlar Kurulu ile telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede, sürücülerimizin Schengen uygulamaları ve vize süreçlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin son gelişmeleri ve çözüm amacıyla yürütülen girişimleri değerlendirdi. Sektörün gündemini yakından takip eden Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, ilgili ülkeler ve kurumlar nezdinde sürdürülen temaslar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirtti. Ticaret Bakanlığımızın ve UND'nin bir süredir gündeminde olan sorunların ele alındığı görüşmede, özellikle son günlerde sınır kapılarında yaşanan beklemeler, Schengen bölgesinde uygulanan 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı nedeniyle sürücülerimizin geri gönderilmesi ve taşımacılık operasyonlarında yaşanan aksamalar üzerinde duruldu. UND Başkanlar Kurulu, sahadaki güncel durumu ve devam eden girişimlere ilişkin sektörün beklentilerini Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile paylaştı."

Açıklamada, Bakan Bolat'ın sorunların giderilmesi amacıyla Demerdzhiev nezdinde girişimde bulunduğu, bu temaslarda Bulgaristan makamlarının, söz konusu uygulamanın AB Schengen sistemi çerçevesinde yürütüldüğünü ve ulusal düzeyde doğrudan müdahale imkanlarının bulunmadığını ifade ettikleri aktarıldı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığının ise konuyu Avrupa Komisyonundaki ilgili muhataplarına taşıyarak uygulamada esneklik sağlanmasını talep edeceği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Ticaret Bakanımız, devam eden girişimler kapsamında AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile de görüşerek profesyonel sürücülerimizin yaşadığı sorunları ve çözüm için uygulanabilecek kolaylaştırıcı tedbirlere yönelik talepleri gündeme getireceğini ifade etti. Profesyonel sürücülerimizin seferlerini kesintisiz sürdürebilmesi, ihracat yüklerimizin zamanında teslim edilmesi ve Türkiye ile Avrupa arasındaki tedarik zincirlerinin devamlılığının sağlanması açısından büyük önem taşıyan bu sorunun çözümü için yürütülen diplomatik temaslar yakından takip ediliyor. Sektörümüz, sürdürülen girişimlerin sürücülerimizin mesleki faaliyetlerinin niteliğini dikkate alan somut kolaylıklara dönüşmesini bekliyor. UND olarak sektörümüzün sorunlarını yakından takip eden, çözüm taleplerimizi sahiplenen ve ilgili muhataplar nezdinde girişimlerini sürdüren Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'a ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve ilgili temsilciliklerimizle koordinasyon içerisinde süreci takip etmeye, kesinleşen gelişmeleri üyelerimiz ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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