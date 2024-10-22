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UND Heyeti Türkmen Yetkililerle Taşımacılığı Görüştü

UND Heyeti Türkmen Yetkililerle Taşımacılığı Görüştü
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Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) heyeti, Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Başkanı Mammethan Çakıyev ile görüştü. Toplantıda, Türkmenistan sınır kapılarının açılması, uluslararası kara yolu taşımacılığı ve sürücü vize ücretlerinin azaltılması konuları ele alındı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) heyeti, Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Başkanı Mammethan Çakıyev ile görüştü.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkmenistan Bakanlar Kurulu'na bağlı Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Başkanı Çakıyev, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Dünya Kongresi'ne katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etti.

Çakıyev, salgın döneminde kapanmış olan ve dünya lojistiği için önemi ortaya çıkan Türkmenistan sınır kapılarının tekrar açılması seçeneklerini görüşmek üzere UND heyeti ile IRF kongresi çerçevesinde bir araya geldi.

UND yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmeye, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Hasan Boz, Türkmenistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammetnur Ovezov ve Türkmenistan Taşımacılık ve Lojistik Merkezi (TULM) Temsilcisi Orazmurat Hydyrov da katıldı.

Görüşmelerde, Çin'den Avrupa ve diğer güzergahlara yönelen uluslararası kara yolu taşımacılığının Türkmenistan temelinde, Orta Koridor üzerinden gerçekleşmesi konusu ele alındı.

Özellikle Hazar koridorunda düzenli seferleri ve liman altyapısıyla dikkati çeken Türkmenistan Ro-Pax filosuna 2025'te iki geminin daha katılacağı haberi Çakıyev tarafından verildi.

UND ve TULM arasında sürücü vizeleri konusunda devam eden görüşmelerde, sürücü vize ücretlerinin düşmesi yönünde Türkmenistan makamlarınca sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Çakıyev ve Baştor, iki ülke arasında taşımacılık alanında önemli gelişmeleri içeren istişarelerde de bulundu.

İki ülkenin Ulaştırma bakanlıkları, 2024 yılı içerisinde ulaştırma ve gümrük, Türkmenbaşı liman ziyareti ve Türk dünyasında elektronik geçiş belgesi kullanımı gibi konularda fikir birliğine vardı.

Toplantıda, UND'yi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Cihan Sünel, Yönetim Kurulu Üyesi Mutluhan Akan, İcra Kurulu Başkanı Alper Özel ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Alpdoğan Kahraman temsil etti.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi

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