Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na 150 Bini Aşkın Ziyaretçi

Alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF), 5 günde 170 ülkeden 150 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Mobilya Dernekleri Federasyonundan (MOSFED) yapılan açıklamaya göre, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde 21-25 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen IIFF 2025, dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi gördü.

Türkiye başta olmak üzere Almanya, ABD, Çin, İtalya, Kazakistan, Singapur ve Rusya gibi pek çok ülkeden 3 bini aşkın markanın katıldığı fuar, 170 ülkeden 150 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Yenilenen web sitesi, mobil uygulaması ve yurt dışı odaklı pazarlama stratejisiyle ziyaretçi deneyimini üst seviyeye taşıyan fuar, ihracat çalışmalarına sunduğu katkıyı daha da artırdı.

"3 milyar doların üzerinde iş anlaşmaları gerçekleştirilecek"

Açıklamada fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilyasının dünyada bir hikaye yazdığını ve bu başarıda Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın büyük rolü olduğunu bildirdi.

Fuarın düzenlendiği her yıl sektöre sağladığı katma değeri artırdığını ve dünya mobilya ticaretinin en stratejik organizasyonlarından biri haline geldiğini anlatan Güleç, şöyle devam etti:

"Bu yıl 170 ülkeden 150 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçinin katıldığı, 3 binden fazla markayı ağırlayan fuar, bir kez daha Türk mobilya sektörünü dünya vitrinine taşıdı. Yüksek verimle gerçekleşen IIFF 2025'te yapılan bağlantılar sayesinde üreticilerimizin, yıla yayılacak şekilde 3 milyar doların üzerinde iş anlaşmaları gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Fuarın ön ayak olduğu bu yeni işbirlikleri, 2030 yılı için belirlediğimiz 12 milyar dolarlık ihracat hedefimize giden yolculuğumuza büyük katkı sunacaktır. 2030'da dünyada 1 milyar tüketicinin Türk mobilyası kullanmasını amaçlıyoruz."

"Yabancı alıcı sayısında ciddi artış yaşandı"

Ahmet Güleç, yabancı satın almacıların ülke sayısında geçen yıla göre ciddi artış yaşandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Irak'tan gelen ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 102'lik artış yaşanırken, ABD yüzde 90'lık büyümeyle dikkati çekti. Körfez bölgesi, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi pazarlarda da çift haneli oranlarda büyüme yaşandığını ve fuara uluslararası ilginin arttığını görüyoruz. Avrupa, Asya ve Afrika'dan gelen ziyaretçi artışı, fuarımızın küresel mobilya sektörü için giderek daha stratejik buluşma noktası haline geldiğini ortaya koyuyor."

Güleç, Türkiye'nin mobilya üretiminde tasarım ve inovasyon gücüyle küresel oyuncu haline geldiğini vurgulayarak, son 10 yılda büyük başarı hikayesi yazan sektörün dünya mobilya ihracatından aldığı payı binde 3'ten yüzde 2 seviyelerine yükselttiğini kaydetti.

Bu yıl 5 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini dile getiren Güleç, "Bugün 213 ülkeye ihracat yaparak yıllık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyoruz. Son 10 yılda ise toplam 40 milyar doları aşkın dış ticaret fazlası sağladık." açıklamasında bulundu.