Uluslararası Gayrimenkul Kongresi gerçekleştirildi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da yılın ikinci çeyreğinde yapılan kiralamaların önemli bir kısmının yeni kiralamalar olmasının kendileri için değerli olduğunu belirterek, "Yine İstanbul'da gayrimenkul yatırımlarında cadde mağazaları, küçük ölçekli ofis projeleri, depolama ve lojistik alanlarının öne çıktığını görüyoruz. Elbette reel bir iyileşme ve gelişme için biraz daha zamana ihtiyacımız var." dedi.

Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası ve Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) işbirliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Gayrimenkul Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, gayrimenkul sektörünün kendileri için önemli olduğunu aktararak, kongrede birçok sorunun çok farklı açılardan ve çözüm boyutu ile ele alınacağını ifade etti.

Gayrimenkul sektörünün tüm sektörlerin ev sahibi olduğunu dile getiren Avdagiç, "Bu nedenle gayrimenkul sektörümüzde işlerin yolunda gitmesi, genelde ekonomi ve ticaretin sağlıklı işlediği anlamına gelir. Bu sebepten İTO olarak gayrimenkul sektörünü masaya yatıran bu kongreyi düzenlemeyi çok önemli buluyoruz." diye konuştu.

Avdagiç, kendilerini emlak müşavirlerinin en yakın dostu olarak gördüklerini belirterek, "Ülkemizin her türlü köşesi gayrimenkul anlamında gerçekten altın değerinde. Son yıllarda İstanbul'un, Akdeniz ve sahillerinin cazibesi sürekli artıyor. Ticaret ve sanayide elde ettikleri gelişmeler ya da doğal ve tarihi güzellikleriyle Anadolu illerimiz de gayrimenkul sektörü için büyük imkanlar sunuyor." şeklinde konuştu.

İstanbul, Türk gayrimenkul sektörünün lokomotifi ve parlayan küresel yıldızı olduğunu dile getiren Avdagiç, "İstanbul, 8 bin 500 yıllık geçmişinin sağladığı avantajlarla, kıtaların ve denizlerin kavuştuğu şehir olması sebebiyle artık gayrimenkulün de küresel bir merkezidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Reel bir iyileşme ve gelişme için biraz daha zamana ihtiyacımız var"

Şekib Avdagiç, gayrimenkul sektörünün küresel ekonomik sıkıntılardan ve ulusal dezenflasyon programından etkilendiğini ifade ederek, genel itibarıyla bir iyileşme dönemine yaklaşıldığını, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde küçük de olsa satışlarda artışlar olduğunu kaydetti.

Avdagiç, bazı sektörlerin değişim rüzgarının arkasında kalamayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Değişimin önünde gitmeli, kendileri değişim rüzgarı oluşturmak zorundadır. Gayrimenkul sektörü de böyledir. Bu bağlamda sektörün geleneksel usuller yerine gayrimenkullerimiz gibi modern bir yapıya kavuşmasını önemsiyoruz. Bu yöndeki çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Sözgelimi WebTapu sistemi ve ilanlarda kimlik doğrulama zorunluluğu gibi uygulamalar sektörü yeni bir aşamaya taşıdı.

Hem mevzuat hem teknolojik altyapının güncellenmesi sektörde şeffaflığı artırdı, hizmet kalitesini yükseltti. Şimdi de sektörün yapay zeka, gayrimenkul teknolojileri ve dijitalleşmeyi en verimli şekilde kullanması gerekiyor. Türkiye ve İstanbul pastadan payını almak adına her türlü potansiyele sahip. Kentsel dönüşüm projeleri, mega altyapı yatırımları, turizm odaklı gelişmeler ve yabancıya konut satışında vatandaşlık imkanı sağlama çok önemli avantajlarımız."

"İstanbul, hem bağlantılılığın hem de özgünlüğün bir simgesi"

ABD Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) Küresel Başkanı Daniel Guerra da İstanbul'u hem bağlantılılığın hem de özgünlüğün bir simgesi olarak gördüklerini ifade ederek, İstanbul sayesinde birbirlerine daha bağlantılı hale geldiklerinin altını çizdi.

Topluluklarına, müşterilere ve sektöre destek verebilmek için beraber işbirliği gerçekleştirdiklerini aktaran Guerra, "Ev sahibi olmak aslında dönüştürücü bir güce sahip. Bizler de gayrimenkul uzmanları olarak böyle bir önemli misyona sahibiz. Eğitimler de sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki üyelerimizin sürekli geniş kapsamlı eğitimlere ihtiyacı var. Mesela sertifikalı bir uluslararası gayrimenkul uzmanı olduğunuz zaman işlemlerinizi daha ileri taşıyabiliyorsunuz. Mesleki hedeflerimizi gerçekleştirmeniz konusunda her zaman sizlere yardımcı oluyoruz." şeklinde konuştu.

TÜGEM Genel Başkanı Hakan Akdoğan ise gayrimenkul sektörünün barınmadan yatırıma ekonomiden şehirlerin gelişimine kadar hayatın her alanına dokunan stratejik bir alan olduğunu söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinden ve ülkenin farklı şehirlerinden gelen sektör temsilcileri ile bir arada olunmasının sektörün değerine ve vizyonuna katkı sağlayacağını belirten Akdoğan, "Bu organizasyonun gerçekleşmesi için en başından beri yanımızda olan bize her zaman güçlü desteğini esirgemeyen İTO Başkanımız Şekib Avdagiç ve yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Bu arada, kongre çeşitli panellerin gerçekleştirilmesinin ardından sona erecek.