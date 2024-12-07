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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde kayıt tarihleri yenilendi

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde kayıt tarihleri yenilendi
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde kayıt tarihi 31 Ocak 2025'e uzatıldı. 31 Aralık 2024 tarihine kadar kayıt yaptıranlar eski donanım fiyatlarından faydalanabilecek. Yeni düzenlemelerle akaryakıt giderleri üzerinde yapılan kontroller ve sistemin etkinliği artırılacak.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçişle ilgili yaşanan yoğunluk nedeniyle, vergi mükelleflerinin mağdur olmamaları için, sisteme kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak yenilenirken, 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolanlar donanım fiyatlarında yıl sonunda yaşanacak artıştan etkilenmeyecek.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan, "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başkanlık, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele amacıyla kurulan UTTS kapsamındaki uygulama esaslarında bazı değişiklikler yaptı.

ZORUNLULUK TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Sistem kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırma zorunluluğu getirilmişti.

Tebliğle, sisteme son kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak yenilendi. Donanım fiyatları yıl sonunda ÜFE artış oranı üzerinden güncelleneceği için 31 Aralık 2024'e kadar "utts.gov.tr" üzerinden sisteme kaydolanlar 2024 için geçerli fiyatlardan faydalanabilecek.

TAŞIT SAHİPLERİNE YÖNELİK AVANTAJLAR

Taşıt sahiplerinin 31 Aralık 2024'e kadar kayıt yaptırılması halinde, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi verenler, 2024 fiyatlarıyla ödeme yapacaklar, montaj işlemini 30 Nisan 2025'e kadar tamamlama hakkına sahip olacaklar ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderlerini vergi indiriminde kullanmaya devam edebilecekler.

1-31 Ocak 2025 tarihlerinde kayıt yaptırılması halinde 2025 yılı fiyatları geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanabilecek. Bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderlerinin vergi indiriminde kullanılması uygulaması sürecek.

Mevcuttaki bireysel araçlar açısından TTB taktırma yükümlülüğü bulunmuyor. 1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlara ise bu araçları piyasaya sürenler veya ithalatçıları ile üreticileri tarafından TTB taktırılması gerekiyor. Söz konusu araçların plakalarının veya sahiplerinin değişmesi durumunda TTB değişimi zorunluluğu bulunmuyor.

AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETMECİLERİ İÇİN KOŞULLAR

Akaryakıt istasyonu işletmecileri için ise 31 Aralık 2024'e kadar kayıt yaptırılması halinde, 2024 hizmet bedeli geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanabilecek ve bu süre zarfında, söz konusu nedenle, cezai yaptırım uygulanmayacak.

1-31 Ocak 2025 tarihlerinde kayıt yaptırılması halinde 2025 yılı hizmet bedeli ödenecek. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanabilecek ve bu süre zarfında, bu nedenle cezai yaptırım uygulanmayacak.

Son tarih olan 31 Ocak 2025'e kadar kayıt yaptırmayan taşıt sahipleri ve işletmeciler, yakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecekler. Donanım kurulumlarını tamamlamayanlar cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

YENİ DÜZENLEME NELER GETİRİYOR?

1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından TTB'li olarak piyasaya sürülecek. Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek. Böylece, standartlaşma sağlanacak ve usulsüzlük önlenecek. TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Kapsamdaki araçların bireysel kullanıcılara devrinde yeni cihaz almak zorunda kalınmayacak. UTTS sayesinde, 8 milyon taşıtın akaryakıt giderleri elektronik olarak kontrol edilerek, yılda en az 15 milyar liralık kayıt dışılığın önüne geçilecek.

Ülke genelinde halen bin 500 TTB montaj istasyonunda 4 bin teknisyen, taşıtlara donanım montajı yapıyor. Akaryakıt istasyonlarındaki donanım hazırlıklarında da 450 teknik servis, 2 bin personel görev alıyor. Sisteme kayıtlı istasyon sayısı geride kalan haftalarda 4 bini, TTB siparişleri de 1,1 milyonu geçti. Yeni düzenlemeyle yıl sonuna kadar TTB siparişlerinin 2 milyonu, kayıtlı istasyon sayısının ise 8 bini geçmesi bekleniyor.

AMORTİSMAN SÜRESİ KISALTILDI

Öte yandan, "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle firmalara Taşıt Tanıma Sistemleri için yüzde 50'ye kadar amortisman oranını seçebilme imkanı sağlanarak, UTTS kapsamında yapılacak harcamaları 2 yılda gider yazma hakkı getirildi.

Kaynak: AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Taşıt sahiplerine çok faydası varmış...Ne acaba

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Haber YorumlarıHakan hafiöyes:

Tamam da banane abi niye mecburumki bu işe ben. Sırf bu yüzden vatandaşın üzerine yük bindirme derdinizden bitirdiniz kendinizi. Sizde seçime kadar sabredin elbet bu milletin de size verecek bi cevabı olacak Allah büyük.

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