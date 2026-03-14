Haberler

Suyun sürdürülebilir yönetimini amaçlayan "Ulusal Su Planı" Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin su kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilir yönetimi için onaylanan Ulusal Su Planı, su kalitesini artırmayı ve altyapıyı güçlendirmeyi amaçlıyor. Plan, ekosistem temelli yaklaşımlar ve uluslararası standartlarla belirlenen 8 hedef, 31 strateji ve 141 eylem içeriyor.

Suyun temiz, yeşil ve döngüsel ekonomi temelinde verimli kullanımını sağlamak, su kalitesini iyileştirmek ve atık su altyapısını güçlendirmek için sürdürülebilir çözümler sunan 2026-2035 dönemine ilişkin "Ulusal Su Planı" onaylandı.

Planın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Temel ilkeleri, ulusal ve uluslararası süreçler, hedefler, stratejiler ve eylemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı plan metninde arz-talep baskısı altında olan su kaynaklarının, ekonomik kalkınmadan ekosistem sağlığına, gıda güvenliğinden iklim değişikliğine uyuma kadar birçok alanda belirleyici bir unsur olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Suyun sürdürülebilir yönetimi için tüm paydaşları kapsayan bütüncül bir yaklaşım esasına dayanan ekosistem bazlı ve havza ölçekli Entegre (Bütünleşik) Su Kaynakları Yönetimi (ESKY), uluslararası kabul görmüş olup yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, kamu kurumları, belediyeler, yerel idareler, su kullanıcıları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör gibi farklı paydaşları kapsayan Ulusal Su Planı, ESKY'ye uyumlu şekilde, ihtiyaçlarımız temelinde küresel yaklaşımlardan ilham alarak ülkemize özgü strateji, hedef ve eylemler geliştirmekte ve uzun soluklu bir su yönetimi vizyonu ortaya koymaktadır."

Metinde ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla sürdürülebilir su yönetimini güvence altına alarak ülkenin mevcut ve gelecekteki su taleplerinin, ekosistem temelli bir yaklaşımla karşılanmasına hizmet ettiği vurgulandı.

Ulusal öncelikler ve küresel gündeme uyum esas alındı

Türkiye'de izleme sistemlerinin kapasitesinin artırılmasına, su ve atık su altyapılarının geliştirilmesine ve özellikle sektörel su kullanımlarında sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen planda, bu doğrultuda gerekli yatırım ve finansmanın sağlanmasının, Türkiye'nin su yönetimi alanındaki öncelikli ihtiyaçlarından olduğu aktarıldı.

Ulusal Su Planı hazırlanırken su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için ulusal önceliklerin ve küresel gündeme uyumun esas alındığına dikkati çekilen metinde, şunlar kaydedildi:

"Ulusal Su Planı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini de dikkate alarak suyun başta temiz, yeşil ve döngüsel ekonomi ile yeşil dönüşüm olmak üzere sürdürülebilir kalkınma temelinde verimli kullanımını sağlamak, kirletici baskı ve etkileri azaltmak, su kalitesini iyileştirmek, su ve atık su altyapısını güçlendirmek için bütüncül ve sürdürülebilir çözümler sunan 8 hedef, 31 strateji ve 141 eylemden oluşmaktadır. Ulusal Su Planı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanarak Ulusal Su Kurulu tarafından karara bağlanmıştır."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

