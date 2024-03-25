Uludağ Teleferik Seferlerine 5 Gün Ara Verilecek

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizminin merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenlere uyarı geldi.

Bursa ile Uludağ arasında 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip, 9 kilometreyle dünyanın en uzun hattı olan Bursa Teleferik'e bakım nedeniyle seferlerine bugünden itibaren 5 günlük ara verildi. Bursa Teleferik A.Ş.'nin sosyal medya sitesinden yaptığı duyuruda, "Tesisimiz 25.03.2024 - 29.03.2024 (5 gün) tarihleri arasında bakım nedeniyle kapalı olacaktır. 30.03.2024 - 31.03.2024 tarihleri arasında açık olacaktır" ifadelerine yer verildi. - BURSA