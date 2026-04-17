Uludağ Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinde Ömer Faruk Kuşçulu dönemi

Uludağ Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) yeni başkanı Ömer Faruk Kuşçulu, Özkan Kamiloğlu'ndan görevi devraldı. Genel kurulda, dünya genelindeki ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin doğal zenginliklerini dünya pazarlarına sunma konusundaki kararlılık vurgulandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterlik binasında düzenlenen UYMSİB Olağan Genel Kurulu'nda Özkan Kamiloğlu, başkanlığı Ömer Faruk Kuşçulu'ya devretti.

Çok sayıda firma temsilcisinin katıldığı genel kurulda, dönemindeki çalışmalar hakkında bilgiler veren Kamiloğlu, dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, Türkiye'nin yakın coğrafyasında süregelen gerginlik ve savaşlara rağmen Bursa'nın ve ülkenin doğal zenginliklerini, bu zenginliklerden elde edilen mamulleri dünya pazarlarına sunduklarını belirtti.

UYMSİB'nin yeni başkanı Ömer Faruk Kuşçulu da tecrübe ve yeni dönemin heyecanıyla devraldıkları hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
