Uludağ Gıda Zirvesi 'Sürdürülebilir Gıda Arzı ve Güvenilirliği' Temasıyla Başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde "Sürdürülebilir Gıda Arzı ve Güvenilirliği" temasıyla düzenlenen Uludağ Gıda Zirvesi, başladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Business School'daki zirvenin açılış töreninde, insanlık tarihinin belki de en büyük dönüşüm sürecini yaşandığını, enerji kaynaklarından tedarik zincirlerine, ticaret alışkanlıklarından tüketici davranışlarına her şeyin yeniden şekillendiğini söyledi.

Bir dönem petrolün yön verdiği ekonomileri, bugün karbon nötr üretim, yapay zeka destekli karar mekanizmaları ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine yeni bir küresel düzenin inşa ettiğini belirten Burkay, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha derinden hissedildiğini, jeopolitik risklerin küresel ticaret akışlarını yeniden şekillendirdiği bir dönemden geçildiğini aktardı.

Burkay, yüksek verimin sadece toprak ve suyla değil, bilgiyle, planlamayla ve teknolojiyle sağlanabileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Teknoloji ve verimlilik, her alanda üretimin standardı olmalıdır. Dijital toprak haritaları, akıllı sulama ve geri kazanım sistemleriyle üreticiyi teknolojiyle buluşturabilirsek hem verim artar hem gıda fiyatları dengelenir hem de doğal kaynaklarımız korunur. Bugün ABD ve Avrupa'da çiftçi başına düşen üretim kapasitesi Türkiye'nin birkaç katıysa fark toprakta değil, ölçekte, örgütlenmede ve ortak akıldadır. Birlikte üreten, birlikte büyüyen bir tarım modeli Türkiye'nin gıdada rekabet gücünü de artıracaktır."

Gıda fiyatlarındaki artışın nedeninin sadece tüketici talebi olmadığını dile getiren Burkay, "Sorun, üretimden tüketime uzanan zincirin verimsizliğidir. Bu zinciri sadeleştirmek, dijital izlenebilirlik ve lojistik optimizasyon sistemleriyle maliyetleri şeffaflaştırmak, gıda enflasyonunu kalıcı biçimde düşürmenin temel yoludur. Yüksek verimli ve sürdürülebilir tarım modelleriyle gıda sektörü için sadece araziye değil, bilgiye, planlamaya ve teknolojiye de ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan da Türkiye'nin iklim çeşitliliği ve üretim potansiyeliyle dünyanın önde gelen tarım ülkeleri arasında olduğunu, Bursa'nın da güçlü sanayisi, verimli arazileri ve gelişmiş lojistik altyapısıyla gıda üretiminde kilit merkez konumunda yer aldığını anlattı.

Tarımda ve gıdada başarıyı kalıcı hale getirmenin şart olduğunu vurgulayan Sayılgan, "Üreticiden akademisyene, sanayiciden yerel yönetimlere kadar herkesin sürece katılımını sağlamalıyız. Sektörümüzle ilgili politikaların, üreticinin sesiyle, çiftçinin tecrübesiyle şekillenmesini istiyoruz. Tarladaki emeği anlamadan sofradaki bereketin değerini bilemeyiz. Üretici, sanayici, ihracatçı ve tüketici arasında kurulan bu zincirin her halkası güçlü olmalı." diye konuştu.

Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın da konuştuğu açılış töreninin ardından Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, "Güvenilir ve Sürdürülebilir Gıda İçin Kurumsal Yol Haritası" başlıklı bir sunum yaptı.

Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Kurucu Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Senih Yazgan'ın konuştuğu "Gıda Güvencesi İçin Yerli Hamle: Verimli Tarım, Yeni Nesil Kooperatifçilik ve İhracat Odaklı Üretim" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Zirve, "Tarladan Sofraya Sorumluluk: Bilinçli Tüketim ve Sürdürülebilir Gıda İçin Kooperatif Vizyonu", "Gıdanın Geleceği İçin Sürdürülebilir Gıda Sanayinde Dönüşüm", "Gıda Arzında Kırılganlık: İklim Krizi, Maliyetler, Tedarik Zinciri", "Yeni Nesil Modern Tarım Teknolojileri" oturumlarıyla tamamlanacak.