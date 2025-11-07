Haberler

Ülker Bisküvi 2025'in İlk 9 Ayında 80,9 Milyar Lira Ciro Elde Etti

Güncelleme:
Ülker Bisküvi, 2025'in 9 ayında 80,9 milyar lira ciro ile yıl sonu hedeflerine güçlü bir başlangıç yaptı. CEO Özgür Kölükfakı, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme hedeflerini vurguladı.

Ülker Bisküvi, 2025'in 9 aylık bölümünü 80,9 milyar lira ciroyla tamamladı.

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Ülker Bisküvi, 2025'in 9 aylık finansal sonuçlarını paylaştı.

Yılın 9 aylık bölümünü 80,9 milyar lira ciroyla kapatan şirket, aynı dönemi yüzde 17,8 faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjıyla bitirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, tutarlı, rekabetçi, karlı, sürdürülebilir, insan odaklı büyümeyi hedeflediklerini belirtti.

Gelişmeleri, eğilimleri ve riskleri sürekli takip edip hızlı aksiyon almanın önemli olduğunu aktaran Kölükfakı, "Türkiye'de sektörümüzün lideriyiz, liderliğimizi güçlü finansal altyapımız, yenilikçi ve tüketici odaklı bakış açımızla koruyoruz. Suudi Arabistan ve Mısır'da bisküvi pazarında liderliğimizi sürdürdük. Ülker ana markamız ve tüm alt markalarımızla 'Her Lokmada Mutluluk' ilkemizi sahipleniyor, 'Mutlu et, mutlu ol' felsefesiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarılarında belirleyici faktörler arasında inovasyonun yer aldığını anlatan Kölükfakı, yeni ürünler üretmeye devam ettiklerini, sınırlı sayıdaki Saklıköy Tarlada Zenginleştirilmiş Tahıllı, Hanımeller Sütlü Çikolatalı Kurabiye, Ülker Çikolata Dolu Dolu, Dido Nut Sütlü Çikolatalı Fındıklı, Dankek Rulo Pasta Muzlu'nun bunlardan birkaçı olduğunu belirtti.

Yeni ürünleri Ülker Çikolata İstanbul'u tüketicilerle buluşturduklarını anımsatan Kölükfakı, AR-GE'den dijitalleşmeye kadar birçok alanda yaptıkları yatırımların tüketici beklentilerine uygun yeni ürün ve hizmetler geliştirmelerini sağladığını aktardı.

"Vadede ana para ödemeli kredi olma özelliğini taşıyor"

İki yıl önce aldıkları 3 yıl vadeli 250 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisinin "refinansman"ı amacıyla 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli yeni sendikasyon kredisi anlaşması imzaladıklarına dikkati çeken Kölükfakı, kredinin, son 5 yılda özel bir şirket tarafından alınan ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli kredi olma özelliğini taşıdığını vurguladı.

Kölükfakı, söz konusu adımı, istikrarlı büyüme stratejilerinin ve uluslararası finans kuruluşlarıyla kurdukları ilişkinin yansıması olarak kabul ettiklerini kaydederek, "Bu uzun vadeli anlaşmanın hem ülkemiz hem de şirketimiz için önemli bir güven göstergesi olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kuruluşlarından bu yana benimsedikleri israfsız şirket kültürüyle küresel gıda sisteminin dönüşümüne katkı sağlamak üzere çalışmalara devam ettiklerine dikkati çeken Kölükfakı, şunları kaydetti:

"2014'te uzun vadeli hedefler altında topladığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızla yönetişim yapımızı sürekli geliştiriyor ve risklere karşı dayanıklılığımızı artırmaya odaklanıyoruz. 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'muzun yanı sıra ilk kez yayımladığımız Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) doğrultusunda hazırlanan uyum raporumuz ayrı olarak paylaşıldı. Raporda, iklim değişikliğine ilişkin risk ve fırsatlarımızı uluslararası İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures-TCFD) önerileri doğrultusunda hazırlandı. Yönetişim, strateji, risk yönetimi ve metrik-hedefler alanındaki yaklaşımımızı ve ilerlemelerimizi paylaştık."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
