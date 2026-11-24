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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yatırım programında 852 ana proje kapsamında toplam 1881 projeleri bulunduğunu belirterek, "Toplam 7,2 trilyon liralık yatırım portföyümüzün yüzde 37'sini gerçekleştirdik. Kalan 4,5 trilyon liralık yatırımla altyapımızı güçlendirmeye, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, insanı merkeze alan, çevreye duyarlı ve afetlere dayanıklı altyapılar inşa ettiklerini söyledi.

"COP31 süreciyle yeşil ulaşım vizyonumuzu dünyaya taşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'na yakışır güçlü bir Türkiye'dir." ifadesini kullanan Uraloğlu, yatırımları insan, yük ve veri odaklı yaklaşımla 12. Kalkınma Planı ve stratejik hedefleri doğrultusunda, Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak hayata geçirdiklerine dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, "Vizyonumuz, Türkiye Yüzyılı'nda akıllı, güvenli ve entegre ulaştırma sistemleri ile hızlı iletişim ağlarıyla dünyada öncü olmaktır." diye konuştu.

Ulaştırma ve haberleşme altyapısına yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bugün yatırım programımızda 852 ana proje kapsamında toplam 1881 projemiz bulunuyor. Toplam 7,2 trilyon liralık yatırım portföyümüzün yüzde 37'sini gerçekleştirdik. Kalan 4,5 trilyon liralık yatırımla altyapımızı güçlendirmeye, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam ediyoruz. 2026 sene başı yatırım programımızda 562,7 milyar lira ödeneğimiz yer alıyordu. 2027 yılı yatırım teklifimiz yüzde 37,6 artışla 774,4 milyar liraya yükselmiştir. Bu tutarın yüzde 52'sini demir yoluna, yüzde 37'sini kara yoluna ayırıyoruz."

Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik konumuyla 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ve 1,6 milyar insana ulaşabildiğine işaret ederek, 57,2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük ve 27,8 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bu coğrafyanın fırsatlarını, ulaştırma yatırımlarıyla üretime, ticarete ve istihdama dönüştürdüklerini söyledi.

"Türkiye'yi küresel ticaretin güçlü ve rekabetçi lojistik merkezi haline getirdik"

Küresel ticarette artık hız, güven ve kesintisiz ulaşımın öne çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, Ümit Burnu rotasında 45, Süveyş Kanalı'nda 35 gün süren taşımacılığın, Kalkınma Yolu ile 25 güne, Orta Koridor ile yalnızca 18 güne indiğini, bölgesel krizlerle stratejik önemi artan alternatif ticaret koridorlarına yaptıkları yatırımlarla Türkiye'yi küresel ticaretin güçlü ve rekabetçi lojistik merkezi haline getirdiklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, yatırımlarla Orta Koridor bağlantısallığını güçlendirirken, karbon emisyonlarını azaltmayı ve sınırda karbon düzenlemelerine uyumu önceliklendirdiklerini dile getirerek, "Orta Koridor bağlantısallığımızı TRIPP Koridoru ile artırıyoruz. 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'yla Zengezur üzerinden Azerbaycan'a yeni bağlantı kurarak Türk dünyasıyla ekonomik işbirliğimizi ve bölgesel bağlantılarımızı güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir yolunu intermodal taşımacılığın omurgası haline getirdiklerini anlatan Uraloğlu, "72 ülkenin üye olduğu Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 başkanlığını üstleniyoruz. Bu dönemde bağlantısallık, dirençlilik ve sürdürülebilirliği önceliklendirerek küresel ulaştırma politikalarına katkı sağlayacak ve tecrübemizi uluslararası işbirliklerine taşıyacağız." dedi.

Uraloğlu, Antalya'daki COP31'de Küresel Yeşil Yük Koridorları Girişimi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, yeşil dönüşüm adımlarını somutlaştırdıklarını, 45 havalimanını karbon akreditasyonuyla belgelendirdiklerini söyledi.

Net Sıfır Emisyon Yol Haritası ile yolcu ve yük taşımacılığında yeşil dönüşüme yön verdiklerini, demir yolu ve toplu taşımayı güçlendirerek sıfır emisyonlu araçların, temiz enerji ve sürdürülebilir yakıtları yaygınlaştıracak adımları belirlediklerini ifade eden Uraloğlu, "Kurumsal karbon ayak izi hesabını yapan ilk Bakanlık olduk. Yıllık emisyonu hesaplayarak ulaştırma projelerimizin karbon kredisi kayıtlarını oluşturmaya başladık. Elektrikli araç dönüşümünde Avrupa'nın 4. büyük pazarı konumuna yükseldik. Yaklaşık 500 bin elektrikli araç ve 50 bin şarj soketimizle bu dönüşümü hızla sürdürüyoruz. Bugün ülkemizde satılan her 100 yeni otomobilden yaklaşık 18'i elektrikli." diye konuştu.

"Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak"

Bakan Uraloğlu, Serbest Rota Hava Sahası Uygulaması ile uçakların daha kısa ve doğrudan rotalarda uçmasını sağlayarak yakıt tüketimini, karbon emisyonlarını ve uçuş sürelerini azalttıklarını vurgulayarak, "Sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımını yaygınlaştırarak 2030'a kadar karbon emisyonlarını yüzde 5 azaltmayı ve toplam 3 milyon 250 bin ton emisyon azaltımı hedefliyoruz. Yeşil Liman kriterlerimizi güncelledik. BOTAŞ Ceyhan Terminali, Asyaport, İDO Yalova ve Ambarlı Mardaş olmak üzere 4 limanımız Yeşil Liman Sertifikası aldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptıkları yatırımlarla demir yollarını yeniden kalkınma hamlesinin merkezine koyduklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi saatte 225 kilometre hıza sahip ilk milli hızlı trenimizde seri üretime başladık. Türkiye, köklü demir yolu sanayisini yeni nesil raylı sistem araçlarıyla ileriye taşıyor. Bu dönüşüm, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren ve sanayi kapasitemizi artıran stratejik bir adımdır. Hızlı tren ağımızla bugün 23 ilimize, nüfusumuzun yüzde 53'üne hizmet veriyoruz. 15 şehrimize doğrudan ulaşıyoruz. Açıldığı günden bu yana hızlı trenlerimizle 117 milyon yolcu seyahat etti. Yüksek hızlı trenlerle şehirlerimizi birbirine daha da yakınlaştırdık."

Uraloğlu, mevcut Ankara– İstanbul Hızlı Tren Hattı'nda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresini 30 dakika kısaltarak 3,5 saate indireceklerini dile getirerek, "Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak." dedi.

Hızlı tren hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, yapımı devam eden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı tamamlandığında iki şehir arasının 3,5 saate, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı tamamlandığında ise Mersin ile Gaziantep arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini anlattı.

Bakan Uraloğlu, ülkeyi demir yolu ulaşımında bir üst seviyeye taşıyacaklarını belirterek, "Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak." diye konuştu.

Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda iltisak hatlarıyla sanayi bölgeleri ve limanları demir yoluna bağladıklarını dile getiren Uraloğlu, 14 olan lojistik merkez sayısını 25'e çıkarmayı hedeflediklerini de kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA