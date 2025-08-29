Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yomra Yeni Nesil Kavşak İnşaatını İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon Geçişi Yomra Yeni Nesil Kavşak inşaatında inceleme yaptı.

Trabzon'un Yomra ilçesindeki inşaat sahasında incelemelerde bulunan Uraloğlu, çalışmanın son duruma ilişkin bilgi aldı.

Uraloğlu, gazetecilere, Yomra ilçesinin batı girişinde kavşak noktasında düzenleme çalışması yaptıklarını söyledi.

İlçenin batı kesiminde daha önce yapılan altgeçit sayesinde genel anlamda civardaki trafiğin rahatladığını belirten Uraloğlu, ancak yeni kavşak çalışmasının yapıldığı bölgede trafik yoğunluğu meydana geldiğini anlattı.

Uraloğlu, çalışmanın yapıldığı bölgeden günlük 72 bin aracın geçtiğini ifade ederek, "Bu ciddi, kayda değer bir trafik. Bu trafiğin mevcut kavşakla, rotary kavşak dediğimiz kavşakla çözülmesinde sıkıntı vardı." dedi.

Bölgedeki trafik yoğunluğunu en iyi şekilde çözecek projeyi hayata geçirmek amacıyla çalıştıklarını dile getiren Uraloğlu, yeni nesil kavşak uygulaması sayesinde, kavşakta devam eden ve dönen araç depolama alanının 5 kat artırılacağını kaydetti.

Uraloğlu, bekleyen araçların daha geniş bir depolama alanına sahip olacağını, ışık yandığında çok fazla aracın geçebileceğini, şerit sayılarını da artırdıklarını belirtti.

"İnşallah okullar açılmadan önce bitirmiş olacağız"

Geçen ay çalışmalarına başlanan kavşakla ilgili teknik detayları paylaşan Uraloğlu, "Esasında burada trafik olmasa, 15-20 günde yapabileceğimiz bir imalattır bu. Ancak trafik altında çalışmanın zorluğu ve alternatif güzergahlarının da olmaması sebebiyle çalışmaları, o trafiği de aksatmama adına birazcık daha zamana yaymak zorunda kaldık." diye konuştu.

Kavşağın doğu tarafındaki asfalt çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Uraloğlu, batı tarafının ise altyapısının bitirildiğini ve sıcak asfalt çalışmalarına başlanacağını aktardı.

Uraloğlu, çalışmaları 10 günde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hava şartları da iyi gidiyor. Aksilik olmazsa, 'Okullar açılmadan önce bu kavşağı bitirelim' diye arkadaşlarımız bir program yaptı. İnşallah okullar açılmadan önce de bitirmiş olacağız. Burayı da genel anlamda rahatlatmış olacağız. Benzer bir yoğunluk olmamakla beraber, doğu girişinde var Yomra'nın, ona da arkadaşlar kafa yoruyor, onu da netleştirdiğimiz zaman yine sizlerle paylaşmış olacağız. Kavşak şimdiden hayırlı uğurlu osun."

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Hafif Raylı Sistem ve Güney Çevre Yolu gibi proje çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaşüstü Mahallesi'nde esnafı da ziyaret eden Uraloğlu, kentteki temasları kapsamında Araklı ilçesindeki bir restoranda AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nu makamında ziyaret eden Uraloğlu, ilçe esnafının sorun ve taleplerini dinledi.