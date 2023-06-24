Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu'yla 2,4 Milyar Liralık Tasarruf Sağlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun bitirilmesiyle 2 saat 15 dakika olan yolu 1 saat 15 dakikaya düşüreceklerini ve zaman ile akaryakıttan 2,4 milyar liralık tasarruf sağlayacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, Aydın'da yaptığı açıklamada ayrıca Türkiye genelinde yapılan yatırımları ve hedefleri anlattı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Aydın- Denizli Otoyolu'nu bitirdiğimizde 2 saat 15 dakika olan yolu, biz 1 saat 15 dakikalara düşürmüş olacağız. Zaman ve akaryakıttan 2,4 milyar liralık tasarruf sağlayacağız. Bu yolun devamında Denizli'den Antalya'ya kadar uzanan kısmı var. 6-7 saat süren seyahati 3 saate düşürmüş olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın ziyareti kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Uraloğlu, Aydın Valiliği anı defterini imzaladıktan sonra il koordinasyon toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada seçim sürecinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı mottosuyla başlayan hedeflerine yönelik çalışacak ilk kabinede bakan olarak görev aldığını söyledi. AK Parti iktidarı olarak 21 yılda önemli hizmetler verdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Belki 100 yılda yapabilecek hizmeti 21 yılda yaptık. Çıtayı daha yükseğe çekeceğiz. Önemli projeleri takip edeceğiz. Bakanlık olarak 21 yılda Türkiye genelinde yaklaşık 193 milyar dolarlık yatırım yapmışız. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havaalanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi 1915 Çanakkale köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyollarını bunlardan sayabiliriz. 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, iller arasında ortalama 40 kilometre olan saatlik seyahat hızını, esasında 29 bin kilometrenin üzerinde bölünmüş yol yaparak ortalama hızı 90-100 kilometrelere çıkarmış olduk. Yine otoyol uzunluğunu 3 bin 633 kilometreye ulaştırmış olduk. Demiryollarında hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'da 6'ncı, dünyada da 8'inci hızlı tren işletmecisine ülkemizi yükseltmiş olduk. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz ulaşımı sağlamış olduk. Hava yolu, halkın yolu haline geldi. 26 havalimanını toplam 57'ye çıkardık" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Aydın kent meydanındaki esnafı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, MHP İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaretin ardından Aydın- Denizli Otoyolu şantiyesine hareket etti.