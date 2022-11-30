UKOME'de her fırsatta taksi sayısının artırılmasına karşı çıkan oda başkanı canlı yayında çark etti

Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ile İBB Meclisi Trafik ve Ulaştırma Komisyonu Üyesi Gencay Özcan, soruları yanıtladı. UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifini sürekli reddeden Eyüp Aksu canlı yayında çark etti. Aksu, İstanbul'a yeni taksi meselesinin İBB ile kurulacak ortak bir masada çözülmesi gerektiğini söyledi.

Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ile İBB Meclisi Trafik ve Ulaştırma Komisyonu Üyesi Gencay Özcan, İstanbul'da yıllardır devam eden taksi sorunu üzerine konuştu. Gencay Özcan UKOME'de reddedilen 2 bin 625 taksinin komisyonda bekletildiğini belirtirken, Eyüp Aksu, İstanbul'daki taksi sorunu için İBB ile ortak çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

"KALİTELİ HİZMET PARAYLA OLUR"

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, diğer illerdeki taksi açılış ücretlerini örnek göstererek İstanbul'daki taksiciler için zam isteğini yeniledi. Aksu konuyla ilgili, "Zam isteyişlerimizin sebebi var. Kaliteli hizmet parayla olur. Önceki idarenin zam vermeyişi, yeni idarenin az zammından dolayı toplu taşımadan daha ucuzuz. Komşu illerden tarifeleri aldım. Balıkesir ve doğuda büyükşehir belediyelerimizden tarifeleri aldım. Doğuda açılış 15 lira, kilometre başı 12 lira 50 kuruş. Balıkesir'de açılış 9 lira, kilometrede 9 lira yazıyor. Bizim taksimetre ücret tarifemiz kilometrede 6 lira 30 kuruş, açılış 9 lira 80 kuruş. O kadar geri kaldık ki taksimetre ücret tarifesi açısından. 3 kişi artık toplu taşımayı kullanmaya gerek duymuyor." dedi.

"SORUNU ORTAK ÇÖZELİM"



Daha önce UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi önerisine şiddetle karşı çıkan Aksu, "Biz emeğimizle, ekmeğimiz için siyaset ayrımı yapmadan hangi siyasi parti olursa olsun, esnafımızın kesinlikle hakkını koruduk. Bizim partimiz ekmek partisi. Havalimanı taksi konusunda orada bir kooperatif var. İşletme bedeli ödüyor. Orada bazen yolcu oluyor, taksi yetersizliği oluyor. Bazen de yolcular şehirden gelen ticari araçları tercih ediyor. Konuyu valiliğimize, İçişleri Bakanlığımıza ilettik. Oradaki kooperatifin haklarını korumakla mükellefiz. Biz büyükşehir belediyemizle oturalım, kararlar alalım, konuyu ortak çözelim. Maalesef belediye başkanımız sürekli bize parmak salladı ama maalesef hiç istişare etmedi. Biz çözüme varız. Gerçek anlamda bir kişi iki tane ticari taksi alamaz; ama akrabası, çocuğu, eşi alır, yasak mı?" ifadelerini kullandı.

"TAKSİ SAYISININ ARTIŞINA KARŞI DEĞİLİZ"

Taksi sayısının artışına karşı olmadıklarını belirten Aksu, "Herkes pik saatlerde sabah 07-10.00 arası, öğle sonrası, akşam üzere toplu taşımaya binemedikleri için, kullanamadıkları, tarife de yüksek olduğu için taksiye yöneliyor. Biz kesinlikle taksi sayısının artışına karşı değiliz. İBB'nin önerdiği teklife karşıyız. Bir ciklete 2 kilometre yolculuk yapıyoruz. Eskiden kısa mesafeleri yaklaşık yarım saatte götürüyorduk. Aslında o kadar trafik yoğunlaştı ki, yüzde 90'a varan yoğunluk yaşamaya başladık. Trafik yoğunluğundan dolayı kısa yolculukları 1,5 saatte yapabiliyoruz. Paris'i inceledik. Paris'te lüks taksilere ayrılmış özel tercihli yollar var. Paris, New York, Londra'nın taksimetre ücretleri buranın 5-10 katı. Hak ettiğimiz oranda bize tarife iyileştirilmesi yapılsın, herkes ekonomisine göre taşınmayı kullansın. 16 milyon birden taksiyi tercih ederse bu yükü kaldıramayız zaten." şeklinde konuştu.

ÖZCAN: SİSTEMİ TARTIŞMALIYIZ

İBB Meclisi Trafik ve Ulaştırma Komisyonu Üyesi Gencay Özcan ise şu ifadeleri kullandı: "5362 sayılı yasanın 24. maddesi, uyarma, kınama, para cezası bunlar sizin yetkiniz dahilinde. Bunu kullanabilirsiniz. İstanbul'da sistemi tartışmalıyız. Sistemin kendisinden şikayetçiyiz; yoksa şoför esnafından değil. Eyüp Bey gayet güzel anlatıyor. Ama gelin görün ki, İstanbullular sokakta taksi sorununu yaşamaya devam ediyor. Taksinin dört paydaşı var. Plaka sahibi, ikincisi aracı, galeri, üçüncüsü şoför emekçiler, dördüncüsü İstanbullular. Eyüp Bey'in savunduğu fikirler plaka sahipleri ve aracıların çıkarını savunuyor. Biz de İstanbulluların gözünden bakıyoruz. Bu dört paydaştan ikisinin hakkını Eyüp Bey savunuyor. Biz de şoför emekçileri ve İstanbulluları savunuyoruz.

"ŞU ANDA İSTANBUL'DA 18 BİN 395 TAKSİ VAR"

İstanbul'da taksi bulamama sorunu var. Şu anda 18 bin 395 tane sarı taksi var. Emniyet, jandarma, İBB 2022'nin 10. ayına kadar 11 bin 757 yaptırımda bulunmuş. Taksilerin yüzde 64'üne isabet eden bir rakamdır. Yüzde 61'i yol ve yolcu seçmek, kısa mesafeye gitmemek, kaba davranış var. 15 milyon 800 bin nüfus olduğu varsayılıyor İstanbul'da. İSKİ su kullanımına göre 19 milyon 300 bin olarak açıklanıyor. Kayıt dışılarla 20 milyona yakın bir sayıdan bahsediyoruz. 1000 kişiye düşen taksi sayısı 1.16. Gerçeğe göre 1000 kişiye düşen 1'in altında. 1965 yılında taksi bulmak bugünden daha kolaydı. İstanbul'da ciddi bir taksi problemi var."